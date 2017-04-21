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16:20 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

22 апреля в Казани ожидается мокрый снег и дождь

Днем температура воздуха поднимется до 5 градусов тепла.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 21 апреля). В ночь на 22 апреля в Казани похолодает до 4 градусов мороза. В ночные часы в городе не ожидается осадков, ветер юго-западный, умеренный. На дорогах гололедица.

Днем 22 апреля воздух прогреется до 3−5 градусов тепла. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, умеренный.

В целом по республике в ночь на 22 апреля похолодает до 6 градусов мороза. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Днем в Татарстане температура воздуха поднимется до 6 градусов тепла, синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя. 23 апреля в республике потеплеет. Днем воздух прогреется до 13 градусов тепла, днем местами ожидается небольшой дождь, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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