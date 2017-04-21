Участок трассы «Курск-Воронеж» перекроют в ночь на 25 апреля
Движение в Грибановском районе будет закрыто с 2:00 до 4:00.
Движение в Грибановском районе будет закрыто с 2:00 до 4:00.
Дорожники полностью закроют движение на 425 км трассы Р-298 «Курск-Воронеж» недалеко от грибановского села Верхний Карачан в ночь на вторник, 25 апреля. Ограничение будет действовать с 2:00 до 4:00, сообщила
Движение закроют, чтобы смонтировать пролетное строение. Специалисты ФКУ «Черноземуправтодор» заранее извинились перед автомобилистами за временные неудобства.