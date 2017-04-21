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16:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Участок трассы «Курск-Воронеж» перекроют в ночь на 25 апреля

Движение в Грибановском районе будет закрыто с 2:00 до 4:00.

Дорожники полностью закроют движение на 425 км трассы Р-298 «Курск-Воронеж» недалеко от грибановского села Верхний Карачан в ночь на вторник, 25 апреля. Ограничение будет действовать с 2:00 до 4:00, сообщила пресс-служба федерального казенного учреждения «Черноземуправтодор».

Движение закроют, чтобы смонтировать пролетное строение. Специалисты ФКУ «Черноземуправтодор» заранее извинились перед автомобилистами за временные неудобства.

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