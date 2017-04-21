Австралийцы избавят трамваи от проводов

Источник: NSW Government

Власти австралийского города Ньюкасл в Новом Южном Уэльсе решили построить беспроводную трамвайную линию. Как сообщает Railway Technology, городские власти объявили, что не хотят, чтобы контактные провода трамвая, висящие над путями, портили облик города. Согласно принятому решению, на линии будут работать трамваи с бортовыми источниками энергии. При модернизации городской транспортной инфраструктуры власти иногда отказываются от электротранспорта, для работы которого нужна проводная электрическая сеть. Речь идет не только о трамваях, но и троллейбусах. При этом проекты модернизации предусматривают замену этих видов транспорта другим, тоже экологичным.

Проект строительства беспроводной трамвайной линии предусматривает посадку деревьев вдоль путей, которые будут частично снижать шум транспорта.

Если бы контактный провод был оставлен над путями, деревья пришлось бы регулярно постригать, чтобы они не повреждали своими ветвями контактный кабель.

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Какие именно трамваи планируется использовать на новой линии в Ньюкасле, строительство которой начнется в конце текущего года, пока неизвестно. Вероятно, власти объявят тендер на поставку нового транспорта. Следует отметить, что в Австралии в Сиднее уже действует трамвайная линия, лишенная контактного провода над ней. Сиднейская трамвайная линия технически отличается от линии, которую планируется построить в Ньюкасле. В Сиднее между двумя нейтральными рельсами проложен третий контактный рельс. Этот рельс разделен на десятиметровые участки, подключенные к электросети и отделенные друг от друга нейтральными участками. Трамвай, едущий по линии, имеет радиопередатчик, связанный с подстанцией, которая подает напряжение на контактные участки третьего рельса только тогда, когда над ним проходит состав. По этой причине наземное размещение контактного рельса абсолютно безопасно для людей и животных. Когда трамвай находится на линии, под ним всегда есть два участка третьего рельса, на которые подается напряжение.

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