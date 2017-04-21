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16:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский депутат предложил вдвое увеличить выплаты ветеранам

За путевки.

Источник: УралИнформБюро

Компенсация для проживающих в Свердловской области ветеранов, не имеющих возможности воспользоваться бесплатной путевкой в санаторий, может увеличиться до 2 тысяч рублей. С такой инициативой выступил депутат регионального Заксобрания Евгений Зяблицев, сообщает «Уралинформбюро».

Как поясняет парламентарий, стоимость путевки составляет в среднем 20 тысяч рублей. В силу возраста или болезни воспользоваться услугой уже несколько лет не могут 2,5 тысячи ветеранов. Взамен поездки им в таких случаях предоставляется компенсация в размере 1 тысячи рублей. С учетом индексации те в итоге получают 1265 рублей, что несправедливо мало, подчеркивает депутат.

Увеличение компенсации, по его подсчетам, обойдется бюджету в 1,8 миллиона рублей, что не является для казны существенными потерями, зато позволит заметно улучшить жизнь льготников.

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