405 жителей Дона обратились к медикам из-за укусов клещей

405 жителей Ростовской области обратились к медикам из-за укусов клещей с начала 2017 года, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Среди укушенных — 148 детей в возрасте до 14 лет.

Согласно информации из официальных источников, в Ростове в период с 3 марта по 18 апреля укушено клещами 19 человек.

Ранее сообщалось, что высокая численность клещей выявлена в донской столице и Азове, а также в Азовском, Аксайском, Зерноградском и Мясниковском районах.

Напомним, клещи являются переносчиками ряда заболеваний, в том числе вирусного энцефалита, крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза, туляремии и лихорадки Ку.

Наибольшему риску заражения инфекциями, передающимися клещам, подвержены работники сельского хозяйства, строители, геологи и др.