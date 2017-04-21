405 жителей Дона обратились к медикам из-за укусов клещей
Среди укушенных — 148 детей в возрасте до 14 лет.
Среди укушенных — 148 детей в возрасте до 14 лет.
405 жителей Ростовской области обратились к медикам
Среди укушенных — 148 детей в возрасте до 14 лет.
Согласно информации из официальных источников, в Ростове в период с 3 марта по 18 апреля укушено клещами 19 человек.
Ранее сообщалось, что высокая численность клещей выявлена в донской столице и Азове, а также в Азовском, Аксайском, Зерноградском и Мясниковском районах.
Напомним, клещи являются переносчиками ряда заболеваний, в том числе вирусного энцефалита, крымской геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза, туляремии и лихорадки Ку.
Наибольшему риску заражения инфекциями, передающимися клещам, подвержены работники сельского хозяйства, строители, геологи и др.