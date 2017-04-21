Три дня перекрытий: мэрия опубликовала график репетиций Парада Победы

Парад Победы в областном центре будут в этом году по традиции будут репетировать трижды. Тренировки будут проходить по вечерам 3, 5 и 7 мая, на эти часы движение в центре города будет перекрываться. Изменятся и маршруты общественного транспорта.

3, 5 и 7 мая 2017 года с 19:30 до 23:00 будет закрыто движение по следующим улицам:

— по Ленинскому проспекту на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;.

— на площади Победы на всём протяжении;.

— по ул. Черняховского на участке от ул. Горького до Ленинского проспекта;.

— по Советскому проспекту на участке от ул. Кирова до проспекта Мира;.

— по проспекту Мира на участке от Советского проспекта до ул. Серж. Колоскова;.

— по ул. Театральной на всём протяжении;.

— по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Горной до площади Победы;.

— по ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;.

— по ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;.

— по ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского;.

На время проведения репетиций изменится и схема движения общественного транспорта:

— автобусные маршруты, следующие с Ленинского проспекта на ул. Черняховского и ул. А. Невского, направят по Ленинскому проспекту, ул. Шевченко, ул. Пролетарской, ул. Черняховского. В обратном направлении — по тому же маршруту;.

— автобусы, следующие с Ленинского на Мира, поедут по Ленинскому, Московскому проспектам, ул. Горной, ул. Дм. Донского, ул. Свободной, проспекту Мира и далее по обычным схемам. В обратном направлении — по проспекту Мира, ул. Серж. Колоскова, ул. Горной, Московскому, Ленинскому проспектам и далее по обычным маршрутам;.

— автобусы, следующие с проспекта Мира на ул. Черняховского, направят по проспекту Мира, ул. Леонова, ул. К. Маркса, ул. Кирова, Советскому проспекту, ул. Озерова, ул. Горького, ул. Черняховского и по обычным схемам. В обратном направлении — по ул. Черняховского, ул. Горького, ул. Озерова, Советскому проспекту, ул. Кирова, ул. К. Маркса, ул. Комсомольской, проспекту Мира и далее по существующим схемам движения;.

— автобусы, следующие с ул. Нарвской на Ленинский проспект, будут направляться по Советскому проспекту, ул. Кирова, ул. К. Маркса, ул. Комсомольской, проспекту Мира, ул. Серж. Колоскова, ул. Горной, Московскому, Ленинскому проспектам и далее по обычным схемам движения. В обратном направлении — по Ленинскому, Московскому проспектам, ул. Горной, ул. Дм. Донского, ул. Свободной, проспекту Мира, ул. Леонова, ул. К. Маркса, ул. Кирова, Советскому проспекту, ул. Нарвской и далее по существующим схемам движения.

Трамвайный маршрут № 5, троллейбусные маршруты № 1, № 6, № 7 в дни репетиций парада работать до 19:00. Троллейбусный маршрут № 2 в указанные дни с 19:00 до 23:00 будет ходить по Московскому проспекту до ул. Галицкого с разворотом на перекрестке. В обратном направлении — по обычному маршруту.

Автобус № 18 с 19:30 до 23:00 будет ходить только до Южного вокзала.

Владельцам авто рекомендуют на время репетиций парада Победы убрать свои машины со стоянки по ул. Грекова в районе драмтеатра, а также со стоянок в районе торгового центра «Пассаж» по ул. Гаражной и около дома № 4 по площади Победы.