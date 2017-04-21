Выяснено происхождение индонезийских «хоббитов»
Наиболее подробно исследование останков Homo floresiensis, загадочных
Наиболее подробно исследование останков Homo floresiensis, загадочных
Ученые из Австралийского национального университета выяснили, что «хоббиты» (так прозвали представителей этого вида) были не потомками Homo sapiens, уменьшившимися
Исследование проводилось с 2010 года. Другие ученые обычно работали с черепом и нижней челюстью флоресского «хоббита», но австралийская группа использовала целых 133 измерительных точки, расположенных на черепе, челюстях, зубах, плечах, руках и ногах. Никакие данные не подтверждают факт происхождения человека флоресского от человека прямоходящего. Например, строение челюсти «хоббита» значительнее примитивнее, чем у эректуса.
Ученые допускают, что Homo floresiensis в ходе эволюции возник как отдельный вид в Африке, и потом мигрировал в Азию. Или, наоборот, общий предок его и Homo habilis дошел до Индонезии и там уже эволюционировал в Homo floresiensis.