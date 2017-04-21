Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Асад сделал русский язык вторым в Сирии
В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Бондарчук рассказал, как влюбился в Паулину Андрееву - СМИ
«Нейтрализация Калининграда»: эксперты - Пентагону
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10Протест одного
14«Дарю тебе звезду»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
22Цвет нации
16:28 (мск), источник: Индикатор

Выяснено происхождение индонезийских «хоббитов»

Наиболее подробно исследование останков Homo floresiensis, загадочных гоминидов-карликов, обнаруженных на индонезийском острове Флорес в 2003 году, показало, что они произошли от древнейших африканских предков людей, а не от человека прямоходящего, как считалось ранее. Об открытии сообщается в журнале Journal of Human Evolution.

Источник: Reuters

Ученые из Австралийского национального университета выяснили, что «хоббиты» (так прозвали представителей этого вида) были не потомками Homo sapiens, уменьшившимися из-за островной карликовости — с вероятностью 100%, и не родственниками Homo erectus (единственного архантропа, останки которого находили в Индонезии) — с вероятностью 99%. Они были сестринским видом относительно человека умелого (Homo habilis) — наиболее архаичного из видов рода Homo (жил около 2,5 миллионов лет назад).

Читайте также
Индонезийских хоббитов признали уникальным видом

Исследование проводилось с 2010 года. Другие ученые обычно работали с черепом и нижней челюстью флоресского «хоббита», но австралийская группа использовала целых 133 измерительных точки, расположенных на черепе, челюстях, зубах, плечах, руках и ногах. Никакие данные не подтверждают факт происхождения человека флоресского от человека прямоходящего. Например, строение челюсти «хоббита» значительнее примитивнее, чем у эректуса.

Ученые допускают, что Homo floresiensis в ходе эволюции возник как отдельный вид в Африке, и потом мигрировал в Азию. Или, наоборот, общий предок его и Homo habilis дошел до Индонезии и там уже эволюционировал в Homo floresiensis.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Эти звери научились жить без воздуха
Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске
Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства
МВД аннулировало гражданство РФ террориста Джалилова
АМКУ попросил арестовать имущество «Газпрома»
Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Диссертацию Мединского отправят в Белгородский университет
Учителя пригласили обсудить «Матильду» в Госдуму
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок В настоящее время актриса занята на съемках в Европе в фильме американского режиссера
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь