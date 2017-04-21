Выяснено происхождение индонезийских «хоббитов»

Ученые из Австралийского национального университета выяснили, что «хоббиты» (так прозвали представителей этого вида) были не потомками Homo sapiens, уменьшившимися из-за островной карликовости — с вероятностью 100%, и не родственниками Homo erectus (единственного архантропа, останки которого находили в Индонезии) — с вероятностью 99%. Они были сестринским видом относительно человека умелого (Homo habilis) — наиболее архаичного из видов рода Homo (жил около 2,5 миллионов лет назад).

Исследование проводилось с 2010 года. Другие ученые обычно работали с черепом и нижней челюстью флоресского «хоббита», но австралийская группа использовала целых 133 измерительных точки, расположенных на черепе, челюстях, зубах, плечах, руках и ногах. Никакие данные не подтверждают факт происхождения человека флоресского от человека прямоходящего. Например, строение челюсти «хоббита» значительнее примитивнее, чем у эректуса.

Ученые допускают, что Homo floresiensis в ходе эволюции возник как отдельный вид в Африке, и потом мигрировал в Азию. Или, наоборот, общий предок его и Homo habilis дошел до Индонезии и там уже эволюционировал в Homo floresiensis.