Шторм остановил работу Керченской переправы

Как уточнили в дирекции, скорость ветра в Керченском проливе составляет до 20 м/с. При этом очередей на крымской и таманской сторонах не наблюдается. «Очередей нет, мы заранее информировали о возможном закрытии переправы. Если и будет (накопление транспорта — ред.), то чуть позже», — отметили в пресс-службе.

За актуальной информацией о работе переправы дирекция просит следить на своем сайте.