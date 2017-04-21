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16:37 (мск), источник: РИА Крым

Шторм остановил работу Керченской переправы

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости (Крым). Работа Керченской паромной переправы в настоящее время приостановлена из-за ухудшения погодных условий — сильного ветра. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе ООО «Морская дирекция».

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в дирекции, скорость ветра в Керченском проливе составляет до 20 м/с. При этом очередей на крымской и таманской сторонах не наблюдается. «Очередей нет, мы заранее информировали о возможном закрытии переправы. Если и будет (накопление транспорта — ред.), то чуть позже», — отметили в пресс-службе.

За актуальной информацией о работе переправы дирекция просит следить на своем сайте.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), на 21—22 апреля в Крыму из сильных дождей и ураганного ветра объявлено штормовое предупреждение.

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