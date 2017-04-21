В субботу калининградцы смогут подняться на борт «Крузенштерна»
Парусник будет принимать гостей с 10:00 до 16:00 у 18-го причала морского рыбного порта.
Парусник будет принимать гостей с 10:00 до 16:00 у 18-го причала морского рыбного порта.
На барке «Крузенштерн» состоится день открытого борта. Об этом рассказал ректор КГТУ Владимир Волкогон во время
Мероприятие называется «Открытый борт». Со свободным доступом и проведением экскурсий оно пройдёт завтра с 10:00 до 16:00, — сообщил Волкогон.
Парусник будет принимать гостей у 18-го причала морского рыбного порта в Калининграде. Чтобы посетить судно, необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность. На палубе организаторы развернут фотовыставку Василия Семидьянова, а курсанты расскажут о своей работе и учёбе на знаменитом барке.
Как сообщается на сайте БГАРФ, «Крузенштерн» покинул Светловский судоремонтный завод и ожидает очередного рейса, который начнётся 25 апреля. На плавательную практику отправятся 120 курсантов учебных заведений Росрыболовства из Калининграда, Астрахани,