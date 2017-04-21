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16:27 (мск), источник: Калининград.Ru

В субботу калининградцы смогут подняться на борт «Крузенштерна»

Парусник будет принимать гостей с 10:00 до 16:00 у 18-го причала морского рыбного порта.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

На барке «Крузенштерн» состоится день открытого борта. Об этом рассказал ректор КГТУ Владимир Волкогон во время пресс-конференции в пятницу, 21 апреля.

Мероприятие называется «Открытый борт». Со свободным доступом и проведением экскурсий оно пройдёт завтра с 10:00 до 16:00, — сообщил Волкогон.

Парусник будет принимать гостей у 18-го причала морского рыбного порта в Калининграде. Чтобы посетить судно, необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность. На палубе организаторы развернут фотовыставку Василия Семидьянова, а курсанты расскажут о своей работе и учёбе на знаменитом барке.

Как сообщается на сайте БГАРФ, «Крузенштерн» покинул Светловский судоремонтный завод и ожидает очередного рейса, который начнётся 25 апреля. На плавательную практику отправятся 120 курсантов учебных заведений Росрыболовства из Калининграда, Астрахани, Санкт-Петербурга и Керчи.

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