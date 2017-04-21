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16:32 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Главная туристическая улица Нижнего Новгорода привлекает желающих торговать, но это не значит, что ее можно превращать в рынок», — Иван Соловьев

Цель рейдов — не сбор штрафов, а упорядочивание уличной торговли в туристическом центре Нижнего Новгорода.

«Главная туристическая улица Нижнего Новгорода привлекает желающих торговать, но это не значит, что ее можно превращать в рынок», — заявил начальник управления муниципального и административно-технического контроля Иван Соловьев во время рейда по борьбе с незаконной торговлей на ул. Большой Покровской.

Сегодня специалисты городского управления административно-технического контроля, сотрудники администрации Нижегородского района и сотрудники полиции провели рейд по пресечению незаконной торговли на Большой Покровской. Главная улица Нижнего Новгорода традиционно является излюбленным местом для нелегальных торговцев, и с улучшением погоды их количество только увеличивается.

Участники рейда проверили документы у торговцев сувенирами в Университетском переулке, где стоят законные сувенирные лавки, и у лоточников вдоль улицы, а также проверили точку по продаже «кофе с собой». Ни у лоточников, ни у владельца кофемашины разрешения на торговлю не оказалось. С теми, кто нарушил законодательство впервые, сотрудники управления административно-технического контроля провели разъяснительную работу, на «злостных» нарушителей составили протоколы об административном правонарушении. С наступлением весны такие рейды на Большой Покровской проводятся в среднем два раза в неделю, их цель — не сбор штрафов, а упорядочивание уличной торговли в туристическом центре Нижнего Новгорода.

«Рейды проходят на постоянной основе по поручению главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова, и в связи с увеличившимися обращениями от жителей и законных предпринимателей на торговлю вдоль Большой Покровской. Понятно, что туристическая, прогулочная улица привлекает желающих торговать, но это не значит, что ее можно превращать в рынок. И наша цель в данном случае — не собрать как можно больше штрафов, а упорядочить уличную торговлю, чтобы предприниматели работали по закону, платили налоги, не оставляли после себя мусор, а их торговая точка своим внешним видом украшала улицу, радовала нижегородцев и гостей города», — пояснил Иван Соловьев.

С начала 2017 года в Нижнем Новгороде в отношении незаконных торговцев составлено 415 протоколов, штрафы наложены на сумму 708 тыс.рублей. Для сравнения: за весь 2016 год за торговлю в неотведенных местах и нарушение правил работы объектов мелкорозничной сети было составлено 1,334 тыс. протоколов.

Согласно КоАП Нижегородской области, штрафы за несанкционированную торговлю для граждан составляют от 2 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей; на юридических лиц — от 25 до 50 тыс. рублей. Повторное правонарушение грозит гражданам штрафом в размере от 4 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей; на юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

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