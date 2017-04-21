Такого еще не было: за день в Молдове выпала месячная норма снега

«Только за один день зарегистрирована месячная норма осадков. В Кишиневе сугробы достигают 57 см, в Леова — 40 см, а в Кагуле — 50 см», — написал Мунтяну на своей странице в социальной сети Facebook.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. За минувшие сутки в центральной части Молдовы и на юге республики выпало рекордное количество осадков в виде мокрого снега и дождя, сообщил министр окружающей среды Валериу Мунтяну.

Министр сообщил, что в ближайшие дни температура воздуха в стране будет постоянно расти. В субботу ожидается +6, +11 градусов, в воскресенье — от +7 до +12, в понедельник — +8, +13 градусов, а во вторник — от+13 до +18.

«Всего за несколько дней снег растает и появится очень большое количество воды. Важно, чтобы в ближайшие 2−3 дня все деревья убрали с путей эвакуации воды», — заявил Мунтяну.

В связи с этим сотрудники Агентства «Apele Moldovei» проинспектируют все реки и озера страны. Министерство окружающей среды просит владельцев частных водоемов проводить мониторинг уровня воды, чтобы иметь возможность его контролировать во избежание наводнений.