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16:26 (мск), источник: Sputnik.md

Такого еще не было: за день в Молдове выпала месячная норма снега

Министр окружающей среды Валериу Мунтяну сообщил, что всего за сутки в центре и на юге Молдовы количество осадков превысило месячную норму.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. За минувшие сутки в центральной части Молдовы и на юге республики выпало рекордное количество осадков в виде мокрого снега и дождя, сообщил министр окружающей среды Валериу Мунтяну.

«Только за один день зарегистрирована месячная норма осадков. В Кишиневе сугробы достигают 57 см, в Леова — 40 см, а в Кагуле — 50 см», — написал Мунтяну на своей странице в социальной сети Facebook.

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Министр сообщил, что в ближайшие дни температура воздуха в стране будет постоянно расти. В субботу ожидается +6, +11 градусов, в воскресенье — от +7 до +12, в понедельник — +8, +13 градусов, а во вторник — от+13 до +18.

«Всего за несколько дней снег растает и появится очень большое количество воды. Важно, чтобы в ближайшие 2−3 дня все деревья убрали с путей эвакуации воды», — заявил Мунтяну.

В связи с этим сотрудники Агентства «Apele Moldovei» проинспектируют все реки и озера страны. Министерство окружающей среды просит владельцев частных водоемов проводить мониторинг уровня воды, чтобы иметь возможность его контролировать во избежание наводнений.

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