Увеличат число вагонов электричек Челны — Ижевск — Челны

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). 9 мая пригородные поезда № 6677 и 6678 сообщением Набережные Челны — Ижевск — Набережные Челны будут курсировать по два вагона. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Также с 28 апреля по 15 октября увеличивается количество вагонов до двух в электричках № 6454/6453 и 6456/6455 сообщением Ижевск — Балезино — Ижевск по пятницам, субботам и воскресеньям.

С 28 апреля по 1 октября возрастет число вагонов до двух у пригородным поездов № 6878/6877 и 6880/6879 сообщением Ижевск — Балезино — Ижевск по пятницам и воскресеньям.