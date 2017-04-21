Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Асад сделал русский язык вторым в Сирии
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Бондарчук рассказал, как влюбился в Паулину Андрееву - СМИ
«Нейтрализация Калининграда»: эксперты - Пентагону
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8Возвращение христиан в Каракош
14«Дарю тебе звезду»
22Цвет нации
16:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Увеличат число вагонов электричек Челны — Ижевск — Челны

Количество вагонов увеличится до двух.

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). 9 мая пригородные поезда № 6677 и 6678 сообщением Набережные Челны — Ижевск — Набережные Челны будут курсировать по два вагона. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Также с 28 апреля по 15 октября увеличивается количество вагонов до двух в электричках № 6454/6453 и 6456/6455 сообщением Ижевск — Балезино — Ижевск по пятницам, субботам и воскресеньям.

С 28 апреля по 1 октября возрастет число вагонов до двух у пригородным поездов № 6878/6877 и 6880/6879 сообщением Ижевск — Балезино — Ижевск по пятницам и воскресеньям.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Каждое третье ДТП в Казани – наезд на пешехода
Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске
Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства
Исполнителя теракта в Петербурге лишили гражданства РФ
АМКУ попросил арестовать имущество «Газпрома»
Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Диссертацию Мединского отправят в Белгородский университет
Учителя пригласили обсудить «Матильду» в Госдуму
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок В настоящее время актриса занята на съемках в Европе в фильме американского режиссера
Недвижимость
Россиян освободят от поверок счетчиков
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь