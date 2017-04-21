На майские праздники волгоградцев ждет черноморская погода

— Капризы апрельской погоды известны всем, — говорит он. — Своенравный погодный нрав этого месяца отражен в русских поговорках: «В апреле чудит погода: днем — лужи, а вечером — стужа», «В апреле месяце держи одёжку ближе к телу», «Апрельское тепло ненадежно», «Не гаси печей, пока апрель у плечей», «Непостоянен обманщик-апрель: на дню семь погод». Конечно, они в большей мере актуальны для средней полосы России, но и в наших краях апрельская погода зачастую не дает расслабляться.

По словам Анатолия Судакова, нынешний апрель сравнительно теплый, с превышением средних значений на полтора градуса в течение первых двух декад. С седьмого по одиннадцатое апреля температура превышала среднемноголетние значения для этих дат более чем на 4 °C, с максимальным превышением девятого апреля в 6 °C. Интересно отметить, что максимальные температуры в Волгограде в период 7 — 10 апреля были зафиксированы в 1975 году и составили, соответственно 24,0 °С, 26,4 °С, 25,4 °С и 25,4 °С. Самая холодная погода двадцатого апреля для Волгограда зафиксирована в 1945 году — минус 3,2 °С. А наиболее холодный апрельский день за весь период наблюдения за погодой случился второго апреля 1952 году, когда столбик термометра опустился до минус 12,8 °С.

Апрельское похолодание в наш регион в этом году пришло с запозданием на две декады -19 апреля. Средняя суточная температура упала, по сравнению с предыдущими сутками, на пять градусов. Небо заволокли тяжелые облака, в отдельных районах прошли холодные дожди.

Непогода усилилась стылым свежим ветром, принесшим с запада промозглый холод. При этом в средствах массовой информации появились многочисленные сообщения о сильном похолодании в Европе, где треть территории Евросоюза накрыли снежные бураны, что случается там в эти календарные даты один раз в двадцать лет.

— Обычно непогода приходит в наш регион с запада, поэтому у жителей области появился повод поволноваться, — отмечает климатолог. — Однако наблюдающееся похолодание никак не связано с погодными процессами в Западной Европе и вызвано совсем другой причиной. Над Средней Волгой сформировался мощный континетнальный циклон диаметром около полутора тысяч километров с центром над устьем Камы. Он втягивает в свой центр умеренно теплый воздух со стороны Южной Сибири и Казахстана, а с севера — холодный арктический воздух.

— В циклонах северного полушария воздушные массы движутся в направлении против часовой стрелки. Поэтому Волгоградская область, расположенная к югу от центра циклона, находится под воздействием относительно холодного западного ветра. По этой же причине в регионе не пройдут ни сильные снегопады, ни проливные дожди, ведь арктический воздух всегда сухой и не приносит значительных осадков. Однако ситуация осложняется тем, что с юго-запада в наши края со скоростью около 40−45 км/ч движется компактный, диаметром около 650 км средиземноморский циклон, который пройдет через северные районы области, где наблюдается прохождение теплого атмосферного фронта. Поэтому там возможны порывистые ветры, и местами могут повториться слабые ливни, переходящие в долгие моросящие дожди. Комфортность такой погоды даже при умеренном ветре низкая, люди будут воспринимать ее как очень холодную.

Как отмечает Анатолий Судаков, время жизни внетропического циклона, как правило, не превышает семи дней от момента их возникновения. Сейчас Средневолжский циклон, виновник апрельского похолодания в нашем регионе, находится в зрелой фазе. Поэтому уже в ближайшие сутки-двое в Волгограде и прилегающих к областному центру районах можно ожидать легких ночных заморозков. В северо-восточных районах области похолодание может оказаться немного более продолжительным, вплоть до середины декады. Ночью может устанавливаться даже слабо-морозная погода. Затем погода вернется к климатической норме.

В целом апрель не станет аномально холодным месяцем. Среднемесячная температура окажется в пределах нормы. Тем не менее, его нельзя назвать типичным для Юго-Востока, потому что месячный ход температуры идёт, если можно так сказать, в обратном направлении.

— Дачники, раньше времени посадившие такие теплолюбивые культуры как перец, кабачки, огурцы, помидоры и баклажаны, скорее всего, их частично или полностью потеряли, особенно в северных районах области, вследствие ночных заморозков, — говорит эксперт. — Что касается всходов редиса, сельдерея, петрушки, щавеля, укропа, капусты, салата, то за них можно не беспокоиться. Отдельно беспокойство за судьбу урожая абрикосов. Это дерево зацветает первым, но при этом очень плохо переносит возвратные заморозки. Гибель распустившихся цветков может наступить уже при минус 2 °C в течение одной ночи.

Впрочем, по мнению Анатолия Судакова, наиболее холодные ночи уже позади. Максимальное похолодание с отклонением от средней суточной температуры на 5,7 °С произошло в Волгограде 20 апреля. И предпосылок для заморозков, за исключением крайне слабых в отдельных северных районах области, в ближайшие декады нет.