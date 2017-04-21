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17:03 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре подвели итоги конкурса «Учитель года Кубани»

Накануне педагоги, ставшие победителями в своих районах, в течение нескольких дней вели уроки в образовательных учреждениях краевого центра.

Источник: ГТРК «Кубань»

Современный, артистичный, знающий свой предмет и умеющий передать знания другим — таким должен быть настоящий педагог. В Краснодаре сегодня подвели итоги ежегодного краевого конкурса «Учитель года Кубани».

Накануне педагоги, ставшие победителями в своих районах, в течение нескольких дней вели уроки с незнакомыми детьми в образовательных учреждениях краевого центра, принимали участие в круглых столах и педсоветах.

В итоге жюри определили победителя в номинации «Лучший учитель Кубани по кубановедению». Им стала Юлия Лунева из Краснодара. В номинации «Учитель года Кубани по основам православной культуры» отличилась Татьяна Колмычек из Павловского района. А в основном конкурсе верх одержала педагог английского языка из Новороссийска — Ирина Храмова.

Теперь ей предстоит попытаться повторить прошлогодний результат учителя из Армавира Александра Шагалова, вернувшегося на Кубань из Москвы с хрустальным пеликаном.

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