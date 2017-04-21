В 2017 году отремонтируют скульптуру «Борющиеся зубры» у КГТУ в Калининграде

На 2017 году запланирован ремонт памятника «Борющиеся зубры» на проспекте Мира в Калининграде. Об этом рассказал глава Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов на встрече с журналистами в четверг, 20 апреля.

По его словам, долгое время монумент оставался бесхозным, однако этот вопрос удалось урегулировать. В собственность региона также оформили памятник Шиллеру, постамент с танком на светлогорской трассе, обелиск в Багратионовске и мемориал 1200 воинам-гвардейцам.

В этом году нам выделили два миллиона рублей на реставрацию танка, быков, так называемых, а также стеллы в Багратионовске. Зубров отремонтируем, не снимая с постамента по специальной технологии, — рассказал Маслов.

Он также рассказал, что в настоящее время идёт оформление документов на ещё два объекта культурного наследия. После этого в регионе не останется бесхозных памятников.

Скульптуру «Борющиеся зубры» подарило Кёнигсбергу прусское министерство культуры в 1911 году. Автор произведения — Август Гауль. Скульптуру назвали «Прокурор и защитник», так как в 1914 году за ней построили здание земельного и административного судов. В 2006 году прошла реконструкция сквера, во время которой починили фонтан у постамента.