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17:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев пригласили проверить знания по физике и биологии

Всероссийская лабораторная пройдет в библиотеке Платонова.

Воронежцы смогут проверить знания по школьному курсу физики и биологии в 15:00 воскресенья, 23 апреля. Написать всероссийскую лабораторную можно будет в библиотеке имени Платонова (улица Феоктистова, 6). Вход свободный.

Всероссийская лабораторная вдохновлена «Тотальным диктантом». Это тоже акция проверки знаний, но не по гуманитарным, а по точным наукам. Игра пройдет в форме анкетирования. Тема акции в 2017 году — «НеДетские вопросы». Участникам лабораторной предстоит вспомнить школьную программу по физике, химии и биологии и выбрать, являются ли приведенные утверждения фактом или чепухой. Например, правда ли, что жевательная резинка переваривается в желудке 7 лет, или что солнечный зайчик может двигаться быстрее света.

Участникам не придется ждать, чтобы узнать свой результат. На лабораторной будет работать так называемый «завлаб» — ученый, который тут же будет комментировать каждый ответ. Организаторы отмечают, что в этом главное отличие лабораторной от других подобных акций: в случае ошибки участники узнают то, чего не знали, и избавляются от заблуждений, в случае правильного ответа — укрепляются в своих знаниях.

К участию в акции пригласили школьников от 15 лет и взрослых. Лабораторная продлится около часа. Участники, которые наберут наибольшее число баллов, смогут сразиться с победителями из других регионов страны в онлайн-лабораторной на сайте проекта.

По окончании лабораторной в библиотеке Платонова состоится показ документального научно-популярного фильма «Страсти по частицам» (2013) о группе ученых, занимавшихся запуском Большого адронного коллайдера и исследованием бозона Хиггса. Показ начнется около 17:00.

Всероссийская лабораторная в 2017 году впервые пройдет в России. Кроме воронежцев к акции присоединятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Ярославля, Нижнего Новгорода, Уфы и Екатеринбурга. Подробнее о лабораторной в Воронеже можно узнать в группе в соцсети.

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