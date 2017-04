Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это время

В первый раз Игги женился в 21 год. Свою избранницу Венди Вайсберг Поп привел в квартиру, в которой из обстановки присутствовали лишь усилитель, матрас и пара шмоток, с горой коробок и кофейным столиком. Девушка не растерялась — хозяин был очень симпатичным. Семейная лодка разбилась не о быт, а об очень громкий звук. Однажды глубокой ночью Игги выкрутил ручки усилителя вправо приступил к сочинению песни Down On The Street. И очень скоро снова остался в своей квартире один. Но ненадолго — после этого развода он женился еще два раза.

Не тут-то было. Следующий альбом Игги Попа Instinct демонстрировал все то же тяжелое звучание и отсутствие творческих компромиссов. Шоу-бизнес в лице рекорд-лейбла сыто зачавкал, но остался в дураках, перед этим, правда, разорвав со смутьяном все жирные контракты.

В начале 90-х Игги Поп активно работал с киношниками. Его песня Why Was I Born (Freddy’s Dead) вошла в саундтрек к фильму «Фредди мертв. Последний кошмар» и In the Deathcar, TV Screen, Get the Money, и This is a Film к Arizona Dream Эмира Кустурицы. Карьера Игги Попа в качестве киноактера тоже заслуживает внимания. Его можно увидеть в фильмах «Сид и Нэнси», «Цвет денег», «Плакса», «Танкистка», «Мертвец», «Кофе и сигареты» (в одном эпизоде с Томом Уэйтсом).

Кстати, в начале 2000-х Игги Поп вновь показал язык радикальному панку, снявшись в одной команде с Мадонной, и Литтл Ричардом в рекламе для телефона Motorola ROKR.

В прошлом году вышел фильм Джима Джармуша Gimme Danger. История Игги и The Stooges. Подведение итогов? Как бы не так. Все только начинается.