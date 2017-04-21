Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это время

Источник: РИА "Новости"

Игги Попу исполнилось 70 лет. Банальное определение «отец панк-рока» может охарактеризовать его личность. Игги Поп — олицетворение всего неожиданного, неистового, не вписывающегося в рамки физических возможностей и человеческого понимания, один из последних свидетелей и действующих персонажей эпохи рок-н-ролла. Обозреватель m24.ru Алексей Певчев рассказывает о безумных, странных и мудрых поступках юбиляра. Стал Игги Попом назло бывшему начальнику Юный Игги Поп (урожденный Джеймс Ньюэл Остерберг-младший) играл на барабанах в множестве рок-групп в родном Энн-Арборе, штат Мичиган. Одна из них называлась The Iguanas — она и дала Джеймсу его псевдоним. Как он позже вспоминал в интервью Esquire, это прозвище особенно любил владелец музыкальной лавки, в которой он подрабатывал. «Желая унизить меня или напугать, он говорил: Игги, принеси-ка мне кофе без кофеина. Это выводило меня из себя, ведь тогда крутых ребят называли Таб или Рок. У меня появилась кличка, которую знал весь город, и это было мучение», — говорил Поп. Неожиданно пришедшая слава закрепила имя в прессе: после одного из концертов о The Iguanas написала газета Michigan Daily. Отдельно автор статьи отметил молодого барабанщика Игги. Что сделано, то сделано, решил музыкант, и начал сам называть себя Игги, добавив короткое «Поп» для веса и из соображений иронии.

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Изобрел панк до Sex Pistols Первая значительная группа Игги Попа называлаcь Stooges. В ее состав входили такие же, как он, трудные подростки, до этого игравшие в группе с бодрым названием Dirty Shames («Грязный стыд»). «Грязный» звук, который считается фирменным звучанием панк-рока, массово растиражированный столичным продюсерским проектом Sex Pistols Малкольма Макларена, на самом деле были придуман провинциальными американскими парнями из Stooges. Не верите? Послушайте первый альбом этой группы, записанный в 1969 году.

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Женился и управлял женой (немного) В первый раз Игги женился в 21 год. Свою избранницу Венди Вайсберг Поп привел в квартиру, в которой из обстановки присутствовали лишь усилитель, матрас и пара шмоток, с горой коробок и кофейным столиком. Девушка не растерялась — хозяин был очень симпатичным. Семейная лодка разбилась не о быт, а об очень громкий звук. Однажды глубокой ночью Игги выкрутил ручки усилителя вправо приступил к сочинению песни Down On The Street. И очень скоро снова остался в своей квартире один. Но ненадолго — после этого развода он женился еще два раза. Минуты одиночества ему помогал скрашивать плюшевый кролик красно-желто-бело-розово-голубой расцветки. Поп любил брать его в самолет, усаживать в отдельное кресло по соседству и часами изливал ему, как психоаналитику, долгие истории и откровения.

Источник: РИА "Новости"

С детства на препаратах Трудно представить, но одна из самых грозных боевых машин мирового рок-н-ролла по имени Игги Поп, отрабатывающая без перебоев яростные и буйные двухчасовые сеты, в детстве страдал бронхиальной астмой. Врачи прописали ему препарат «квадранол», главной составляющей которого является вещество эфедрин. Это стало его первым опытом употребления психоактивных препаратов. Переплюнул учителя Своим главным духовным учителем Игги считает Джима Моррисона. Концерт The Doors в Мичиганском университете произвел на него неизгладимое впечатление. Хотя своей расстегнутой ширинкой на сцене, отчаянным стейддайвингом и распиливанием вен, он, конечно, обставил своего кумира. В середине 1970-х он попытался создать группу вместе с клавишником The Doors Реем Манзареком. Для Попа творческий союз закончился в наркоклинике. Дружил c Дэвидом Боуи Дружба двух великих — Игги Попа и Дэвида Боуи — началась в 1971 году в одном из ночных клубов Нью-Йорка и продолжилась совместными записями, гастролями и даже визитом в Москву. В 1976 году Боуи взял Попа с собой в тур Station To Station — и подарил миру нового рок-героя. В Западном Берлине, куда друзья отправились в 1977 году, были записаны два блистательных альбома Игги Попа The Idiot и Lust for Life (заглавная песня последнего стала гимном фильма Trainspotting). Результатом работы дружеского тандема стали песни China Girl, Tonight и Sister Midnight.

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Делал карьеру В 1986 году вышел альбом Blah Blah Blah, на котором Игги работал вместе с гитаристом Sex Pistols Стивом Джонсом. Осевой хит Real Wild Child (Wild One) — кавер на песню Wild One австралийского исполнителя Джонни О’Кифа буквально взорвал мировые хит-парады. Песня вошла в саундтрек к фильму «Крокодил Данди» и заставила многих поклонников неистового панк-рока крепко задуматься — не продался ли их кумир мировому музыкальному истеблишменту.