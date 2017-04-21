Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это время
Обозреватель m24.ru Алексей Певчев рассказывает о безумных, странных и мудрых поступках юбиляра.
Обозреватель m24.ru Алексей Певчев рассказывает о безумных, странных и мудрых поступках юбиляра.
Игги Попу исполнилось 70 лет. Банальное определение «отец панк-рока» может охарактеризовать его личность. Игги Поп — олицетворение всего неожиданного, неистового, не вписывающегося в рамки физических возможностей и человеческого понимания, один из последних свидетелей и действующих персонажей эпохи
Стал Игги Попом назло бывшему начальнику
Юный Игги Поп (урожденный Джеймс Ньюэл Остерберг-младший) играл на барабанах в множестве
Неожиданно пришедшая слава закрепила имя в прессе: после одного из концертов о The Iguanas написала газета Michigan Daily. Отдельно автор статьи отметил молодого барабанщика Игги. Что сделано, то сделано, решил музыкант, и начал сам называть себя Игги, добавив короткое «Поп» для веса и из соображений иронии.
Изобрел панк до Sex Pistols
Первая значительная группа Игги Попа называлаcь Stooges. В ее состав входили такие же, как он, трудные подростки, до этого игравшие в группе с бодрым названием Dirty Shames («Грязный стыд»).
«Грязный» звук, который считается фирменным звучанием
Женился и управлял женой (немного)
В первый раз Игги женился в 21 год. Свою избранницу Венди Вайсберг Поп привел в квартиру, в которой из обстановки присутствовали лишь усилитель, матрас и пара шмоток, с горой коробок и кофейным столиком. Девушка не растерялась — хозяин был очень симпатичным. Семейная лодка разбилась не о быт, а об очень громкий звук. Однажды глубокой ночью Игги выкрутил ручки усилителя вправо приступил к сочинению песни Down On The Street. И очень скоро снова остался в своей квартире один. Но ненадолго — после этого развода он женился еще два раза.
Минуты одиночества ему помогал скрашивать плюшевый кролик красно-желто-бело-розово-голубой расцветки. Поп любил брать его в самолет, усаживать в отдельное кресло по соседству и часами изливал ему, как психоаналитику, долгие истории и откровения.
С детства на препаратах
Трудно представить, но одна из самых грозных боевых машин мирового
Переплюнул учителя
Своим главным духовным учителем Игги считает Джима Моррисона. Концерт The Doors в Мичиганском университете произвел на него неизгладимое впечатление. Хотя своей расстегнутой ширинкой на сцене, отчаянным стейддайвингом и распиливанием вен, он, конечно, обставил своего кумира. В середине 1970-х он попытался создать группу вместе с клавишником The Doors Реем Манзареком. Для Попа творческий союз закончился в наркоклинике.
Дружил c Дэвидом Боуи
Дружба двух великих — Игги Попа и Дэвида Боуи — началась в 1971 году в одном из ночных клубов
В Западном Берлине, куда друзья отправились в 1977 году, были записаны два блистательных альбома Игги Попа The Idiot и Lust for Life (заглавная песня последнего стала гимном фильма Trainspotting). Результатом работы дружеского тандема стали песни China Girl, Tonight и Sister Midnight.
Делал карьеру
В 1986 году вышел альбом Blah Blah Blah, на котором Игги работал вместе с гитаристом Sex Pistols Стивом Джонсом. Осевой хит Real Wild Child (Wild One) — кавер на песню Wild One австралийского исполнителя Джонни О’Кифа буквально взорвал мировые
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В начале 90-х Игги Поп активно работал с киношниками. Его песня Why Was I Born (Freddy’s Dead) вошла в саундтрек к фильму «Фредди мертв. Последний кошмар» и In the Deathcar, TV Screen, Get the Money, и This is a Film к Arizona Dream Эмира Кустурицы. Карьера Игги Попа в качестве киноактера тоже заслуживает внимания. Его можно увидеть в фильмах «Сид и Нэнси», «Цвет денег», «Плакса», «Танкистка», «Мертвец», «Кофе и сигареты» (в одном эпизоде с Томом Уэйтсом).
Кстати, в начале 2000-х Игги Поп вновь показал язык радикальному панку, снявшись в одной команде с Мадонной, и Литтл Ричардом в рекламе для телефона Motorola ROKR.
В прошлом году вышел фильм Джима Джармуша Gimme Danger. История Игги и The Stooges. Подведение итогов? Как бы не так. Все только начинается.