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18:34 (мск), источник: РБК

Полтавченко попросил не останавливать навигацию по Неве из-за футбола

Глава Петербурга попросил Минтранс скорректировать проект приказа о приостановке навигации по водным артериям города на время проведения футбольных турниров. Закрытие акватории приведет к имиджевым потерям для Петербурга, считает он.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обратился в Минтранс России с просьбой скорректировать проект приказа о приостановке навигации по Неве в период проведения Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте петербургской администрации.

Полтавченко просит сократить срок действия приказа и определить конкретные даты и время вводимых ограничений. Кроме того, губернатор считает, что необходимо определить конкретные запретные для плавания районы и не относить к ним всю акваторию Большого и Пассажирского морских портов Петербурга и участки внутренних водных путей в границах города. Поскольку 70% объектов базирования и обслуживания маломерного флота расположены на этих территориях, Полтавченко просит Минтранс рассмотреть возможность ограничить передвижение судов, но не запрещать их стоянку. ​

Экскурсионные маршруты водного транспорта являются неотъемлемым элементом туристического продукта Санкт-Петербурга. С учетом короткого периода навигации в летние месяцы данный вид транспорта востребован гостями и жителями города.
Георгий Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга

По его мнению, длительный и масштабный запрет на использование акватории Петербурга приведет к имиджевым потерям для города и существенному ухудшению положения судоходных и туристических компаний. Губернатор также заметил, что на 23 июня 2017 года запланирован праздник выпускников «Алые паруса», а исполнение приказа Минтранса ставит под вопрос проведение водной части торжества.

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18 апреля стало известно, что Минтранс подготовил проект приказа о приостановке навигации по рекам и каналам Санкт-Петербурга и ряда других городов с 1 июня по 4 июля 2017 года. В документе, подготовленном ведомством, говорилось, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности проведения матчей Кубка конфедераций.

Минтранс предложил запретить стоянку и передвижение маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов в акватории Большого и Пассажирского морских портов Петербурга, порта в Сочи, а также на участках внутренних водных путей в границах Петербурга, Москвы и Казани. В документе уточнялось, что эти водные артерии смогут использовать только водные транспортные средства, которые привлекут для участия в футбольных мероприятиях или обеспечения безопасности, а также портовые и спасательные суда.

В комитете по развитию туризма Петербурга заявили, что путешествие по каналам является «неотъемлемой частью» города и исполнение приказа Минтранса негативно отразится на туристическом потоке. В беседе с РБК председатель комитета Андрей Мушкарев подчеркнул, что июнь и июль — самые прибыльные месяцы, и город понесет ущерб из-за сокращения сбора налогов.

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