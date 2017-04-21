Полтавченко попросил не останавливать навигацию по Неве из-за футбола

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обратился в Минтранс России с просьбой скорректировать проект приказа о приостановке навигации по Неве в период проведения Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте петербургской администрации. Полтавченко просит сократить срок действия приказа и определить конкретные даты и время вводимых ограничений. Кроме того, губернатор считает, что необходимо определить конкретные запретные для плавания районы и не относить к ним всю акваторию Большого и Пассажирского морских портов Петербурга и участки внутренних водных путей в границах города. Поскольку 70% объектов базирования и обслуживания маломерного флота расположены на этих территориях, Полтавченко просит Минтранс рассмотреть возможность ограничить передвижение судов, но не запрещать их стоянку. ​

Экскурсионные маршруты водного транспорта являются неотъемлемым элементом туристического продукта Санкт-Петербурга. С учетом короткого периода навигации в летние месяцы данный вид транспорта востребован гостями и жителями города. Георгий Полтавченко Губернатор Санкт-Петербурга

По его мнению, длительный и масштабный запрет на использование акватории Петербурга приведет к имиджевым потерям для города и существенному ухудшению положения судоходных и туристических компаний. Губернатор также заметил, что на 23 июня 2017 года запланирован праздник выпускников «Алые паруса», а исполнение приказа Минтранса ставит под вопрос проведение водной части торжества.

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