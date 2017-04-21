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17:11 (мск)

События недели в фотографиях

Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 15 по 21 апреля 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.

15 апреля. Парад Корейской народной армии прошел на центральной площади имени Ким Ир Сена (дед Ким Чен Ына) в столице КНДР. Журналисты считают, что Пхеньян продемонстрировал межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок: официальных данных о конкретных вооружениях нет, а в силу специфики северокорейской техники точно определить тип аппаратов на глаз невозможно.

Источник: AP 2017

15 апреля. В Москве определилась обладательница титула «Мисс Россия-2017». Ей стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

16 апреля. В Стамбуле около трех тысяч человек вышли на акции протеста против конституционной реформы.

Источник: AP 2017

16 апреля. Верующие православные, католики и протестанты отпраздновали Пасху. В этом году даты праздника по Григорианскому и Юлианскому календарю совпали. В следующий раз это произойдет только в 2025 году.

Источник: Reuters

17 апреля. Катрин Швитцер была первой женщиной, пробежавшей Бостонский марафон в 1967 году. 50 лет спустя она вновь приняла в нем участие. Для преодоления 42-километровой дистанции 70-летней бегунье понадобилось 4 часа и 40 минут, что всего на 20 минут больше результата 50-летней давности.

Источник: AP 2017

17 апреля. Американский лидер Дональд Трамп обратился к толпе в рамках 139-го ежегодного «Катания яиц» — традиционной пасхальной забавы. На балконе вместе с президентом стояли его супруга Мелания, сын Бэррон и человек в костюме белого кролика.

Источник: Reuters

18 апреля. Маленький городок на канадском острове Ньюфаундленд в один момент превратился в туристическую достопримечательность благодаря красивейшему — одному из первых в этом сезоне — айсбергу.

Источник: Reuters

18 апреля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила дату досрочных выборов в парламент страны: голосование пройдет 8 июня.

Источник: AFP 2017

19 апреля. В районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала», на его борту было 12 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Источник: РИА "Новости"

19 апреля. Принц Уильям вручил экс-участнице поп-группы Spice Girls Виктории Бекхэм орден Британской империи за заслуги в мире моды.

Источник: AP 2017

20 апреля. С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-04» и первым сокращенным с трех до двух человек экипажем для работы на Международной космической станции.

Источник: AP 2017

20 апреля. В Париже в результате стрельбы в районе Елисейских полей погиб один сотрудник правоохранительных органов, еще двое получили ранения. Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Источник: AP 2017

21 апреля. При нападении на приемную УФСБ в Хабаровске были убиты три человека. Нападавший был застрелен. Позже была установлена личность преступника: им оказался местный житель 1999 года рождения, предположительно, имевший отношение к неонацистам.

Источник: РИА "Новости"

21 апреля. Американский аппарат Cassini сумел сфотографировать Землю через щель между кольцами Сатурна. При увеличении снимка на нем можно разглядеть и Луну.

Источник: NASA
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