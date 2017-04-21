После диктанта в 30 городах пройдет «тотальная лабораторная»

Как объясняют организаторы, в задание войдут 37 вопросов, которые будут построены по принципу «этому не учат в школе». На выполнение задания будет дано 45 минут. По окончании участники получат доступ к правильным ответам. Авторы лучших работ по результатам акции получат призы, обещают организаторы. Среди кураторов направлений лабораторной биоинформатик и биофизик Михаил Гельфанд, географ-гидролог Александр Беляев, лингвист Алиса Кузнецова, журналист Григорий Тарасевич, и другие специалисты в разных областях. В Москве акция пройдет на 40 площадках. Больше всего участников организаторы ожидают в Красноярске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ярославле, Уфе, Новосибирске и Екатеринбурге. По предварительным оценкам, в общей сложности в акции примут участие около 10 тыс. человек.

Мероприятие проходит в России впервые при поддержке РАН, МИСиС, Политехнического музея, СФУ, НГУ, ЯрГУ, СПбГУ, ИТМО и других научных центров страны. Партнеры акции — организаторы «Тотального диктанта».



«Тотальный диктант» — ежегодное образовательное мероприятие, которое проходит в России с 2004 года, оно призвано популяризировать грамотность среди населения. В рамках акции каждый желающий может проверить свои знания правил русского языка, написав под диктовку текст, специально для этих целей подготовленный известным литератором, поэтом или писателем.

Для сравнения, в 2004 году в «Тотальном диктанте» приняли участие 150 человек, в 2016 году — более 145 тыс. человек, акция прошла в 732 городах 69 стран мира. В последние годы тексты для «Тотального диктанта» готовили писатели Дмитрий Быков, Дина Рубина, Захар Прилепин и Андрей Усачёв.

Автором текста в 2017 году стал обладатель премии «Национальный бестселлер», «Большая книга» и других наград писатель Леонид Юзефович.