Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Специалисты выяснили, что такое измена
Ткачев назвал «ударом в спину» решение Турции
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Бондарчук рассказал, как влюбился в Паулину Андрееву - СМИ
«Нейтрализация Калининграда»: эксперты - Пентагону
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
14События недели в фотографиях
8Возвращение христиан в Каракош
17:42 (мск), источник: РБК

После диктанта в 30 городах пройдет «тотальная лабораторная»

Научная акция «Всероссийская лабораторная» пройдет 22 апреля в 30 городах России, об этом говорится в релизе организаторов мероприятия, поступившем в РБК.

Источник: РИА "Новости"

Как объясняют организаторы, в задание войдут 37 вопросов, которые будут построены по принципу «этому не учат в школе». На выполнение задания будет дано 45 минут. По окончании участники получат доступ к правильным ответам. Авторы лучших работ по результатам акции получат призы, обещают организаторы. Среди кураторов направлений лабораторной биоинформатик и биофизик Михаил Гельфанд, географ-гидролог Александр Беляев, лингвист Алиса Кузнецова, журналист Григорий Тарасевич, и другие специалисты в разных областях.

В Москве акция пройдет на 40 площадках. Больше всего участников организаторы ожидают в Красноярске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ярославле, Уфе, Новосибирске и Екатеринбурге. По предварительным оценкам, в общей сложности в акции примут участие около 10 тыс. человек.

Читайте также
Эксперт назвала самые сложные слова для россиян в «Тотальном диктанте»

Мероприятие проходит в России впервые при поддержке РАН, МИСиС, Политехнического музея, СФУ, НГУ, ЯрГУ, СПбГУ, ИТМО и других научных центров страны. Партнеры акции — организаторы «Тотального диктанта».

«Тотальный диктант» — ежегодное образовательное мероприятие, которое проходит в России с 2004 года, оно призвано популяризировать грамотность среди населения. В рамках акции каждый желающий может проверить свои знания правил русского языка, написав под диктовку текст, специально для этих целей подготовленный известным литератором, поэтом или писателем.

Для сравнения, в 2004 году в «Тотальном диктанте» приняли участие 150 человек, в 2016 году — более 145 тыс. человек, акция прошла в 732 городах 69 стран мира. В последние годы тексты для «Тотального диктанта» готовили писатели Дмитрий Быков, Дина Рубина, Захар Прилепин и Андрей Усачёв.

Автором текста в 2017 году стал обладатель премии «Национальный бестселлер», «Большая книга» и других наград писатель Леонид Юзефович.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Четыре выходца КВН создали бизнес с нешуточной выручкой
Напавший на УФСБ в Хабаровске украл оружие в стрелковом клубе
Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства
Исполнителя теракта в Петербурге лишили гражданства РФ
АМКУ попросил арестовать имущество «Газпрома»
События недели в фотографиях
Диссертацию Мединского отправят в Белгородский университет
Учителя пригласили в Госдуму обсудить «Матильду»
Спорт
Лед и пламень. «Реал» vs «Атлетико» и «Юве» vs «Монако» Жеребьевка, состоявшаяся в пятницу в Ньоне, определила пары полуфиналистов Лиги чемпионов: «Реал» — «Атлетико», «Монако» — «Ювентус»
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь