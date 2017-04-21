Самую большую школу Москвы откроют в Некрасовке к 1 сентября 2017 года

Строительство самой большой школы столицы завершится раньше запланированных сроков. Уже 1 сентября 2017 года комплекс в Некрасовке сможет принять более двух тысяч учеников, сообщается в релизе департамента строительства Москвы, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в пятницу, 21 апреля.

Общая площадь экспериментальной школы составит около 28 тысяч квадратных метров. В четырехэтажном здании, помимо учебных классов, разместятся несколько спортивных залов, два актовых зала, пресс-центр и радиостудия.

Также в школе будет работать библиотека на 70 тысяч единиц хранения с конференц-залом и многочисленные творческие кружки.

Всего в рамках адресной инвестиционной программы в Некрасовке за 2017−2019 годы должны построить три школы и девять детских садов.

Ранее самую большую школу Москвы планировалось открыть в начале 2018 года.