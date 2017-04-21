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17:50 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградскую область пытались ввезти 11 нелегальных попугаев

Инспекторы обнаружили птиц на таможенном посту МАПП «Мамоново».

Источник: Калининград.Ru

Мужчина пытался ввезти в Калининградскую область 11 попугаев без документов. Инспекторы обнаружили птиц на посту МАПП «Мамоново» в пятницу, 21 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областной таможни.

Инспекторы провели досмотр легкового автомобиля под управлением россиянина. Мужчина возвращался в Калининградскую область из Польши. В подлокотнике одного из сидений таможенники обнаружили наволочку от подушки, а в ней 11 попугаев. Документов на ввоз птиц у россиянина не было.

Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. «Возможно, потребуется экспертиза, чтобы определить, подпадают ли эти птицы под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения», — отметили в таможне.

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