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18:08 (мск), источник: Вести - Воронеж

Водоканал отключит воду у воронежцев-должников, проживающих в частном секторе

Специалисты «РВК-Воронеж» отключают водоснабжение должников, проживающих в частном секторе. Подобные меры предприятие вынуждено применять к воронежцам, чья просрочка платежа превышает 2 месяца.

На сегодняшний день общая задолженность жильцов частных домов превышает 20 млн рублей. От системы водоснабжения уже отключено 79 домов.

Как рассказали в пресс-службе компании, некоторые воронежцы предпочитают платить за воду не ежемесячно, а накапливать суммы долга за несколько месяцев. Кстати, под принудительное отключение попадают жители частного сектора, чьи сети не соответствуют техническим требованиям. В первую очередь, речь идёт о несанкционированных самовольных подключениях.

В водоканале пояснили, что специалисты регулярно направляют неплательщикам уведомления о необходимости погасить долги. Но некоторые жители тянут до последнего — расплачиваются с долгами только после отключения воды или подачи документов в суд.

Между тем, деньги возвращать всё равно придётся. И дожидаться приезда специальной бригады не стоит. Услуга эта оплачивается дополнительно, а её минимальная стоимость составляет 6 тысяч рублей.

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