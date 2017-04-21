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18:32 (мск), источник: РИА Новости

Букмекеры назвали фаворита Евровидения

СТОКГОЛЬМ, 21 апр — РИА Новости, Людмила Божко. Конкурсная песня из Италии Occidentali’s Karma («Карма западного человека») в исполнении 35-летнего Франческо Габбани возглавила, согласно данным букмекерских компаний, список фаворитов «Евровидения» 2017 года, который пройдет в мае в Киеве.

Источник: AP 2017

Победу Италии предсказывают, в частности, игроки таких букмекерских контор, как Bet365, Betway, Betfred, Unibet, Ladbrokes и Paf.

Ритмичная итальянская песня повествует об эволюции, о проблемах и о надеждах на будущее, артист исполняет ее в шутливой форме с танцующей обезьяной на сцене — песня собрала более 50 миллионов просмотров в сетях YouTube.

Второй в списке фаворитов названа Болгария, далее следует Швеция, Португалия и заключает пятерку Бельгия.

Участие в конкурсе примут исполнители из 42 стран. Первый и второй полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал — 13 мая.

Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Комментарии
3
Иван Петров
После того, как наша страна официально отказалась от участия в этом дрянном конкурсе, лично мне безразлично, кого там прочат в фавориты.
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dehkanin
Тю на них!
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Андрей Гончаров
Действительно. Не конкурс исполнителей, а полностью политизированное шоу.
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