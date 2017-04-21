Букмекеры назвали фаворита Евровидения

Ритмичная итальянская песня повествует об эволюции, о проблемах и о надеждах на будущее, артист исполняет ее в шутливой форме с танцующей обезьяной на сцене — песня собрала более 50 миллионов просмотров в сетях YouTube.

Победу Италии предсказывают, в частности, игроки таких букмекерских контор, как Bet365, Betway, Betfred, Unibet, Ladbrokes и Paf.

Второй в списке фаворитов названа Болгария, далее следует Швеция, Португалия и заключает пятерку Бельгия.

Участие в конкурсе примут исполнители из 42 стран. Первый и второй полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал — 13 мая.