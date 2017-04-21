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18:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области наградили спасших 9-летнюю девочку рыбаков

Четверо павловчан вытащили школьницу из ледяной воды Дона.

Глава администрации Павловского района Юрий Русинов наградил четверых рыбаков, в феврале 2017 года спасших девятилетнюю девочку, в пятницу, 21 апреля. Почетные грамоты и подарки Юрию Рудиченко, Евгению Горяинову, Евгению Першину и Алексею Петряеву вручили на торжественном мероприятии в честь Дня местного самоуправления.

Юрий Русинов отметил решительные действия павловчан и поблагодарил их за проявленный героизм.

— Когда я увидел, что тонет ребенок, не думал ни о чем, кроме того, чтобы успеть. В голову не приходило, что могу тоже провалиться, хотя лежал на самой кромке льда. Когда схватил девочку, лед подо мной затрещал. Не знаю, чем кончилось бы дело, если бы не друзья, которые вытянули меня за ноги вместе с девочкой на безопасное место, — рассказал Евгений Горяинов.

Школьница провалилась под лед реки Дон 10 февраля 2017 года. Девочка угодила в полынью у городского пляжа и проплыла в ледяной воде несколько сотен метров. Рыбаки услышали возню в воде. Сначала мужчины приняли девочку за водоплавающее животное, но потом услышали крики о помощи. Рискуя собственной жизнью, мужчины вытащили ребенка из ледяной воды. Девочку с переохлаждением доставили в реанимационное отделение Павловской райбольницы. Школьница провела там несколько дней. Девочка получила сильный стресс, сейчас с ней все в порядке.

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