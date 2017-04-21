В школах Воронежской области усилят меры безопасности перед выпускными
Департамент образования подготовил приказ в связи с терактом в
Департамент образования подготовил приказ в связи с терактом в
В школах Воронежской области повысят меры безопасности перед Последним звонком и выпускными вечерами, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в департаменте образования, науки и молодежной политики области в пятницу, 21 апреля. Чиновники подготовили приказ о повышении уровня противопожарной и антитеррористической защищенности школ в связи с терактом в
Документ предполагает организацию дежурств в школах в выходные и праздники и усиление смен дежурных в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. Департамент направит приказы в школы и в органы местного самоуправления в сфере образования в период подготовки к праздникам.
Ранее департамент порекомендовал местным властям провести дополнительные инструктажи с учителями, охранниками и техническим персоналом на выявление признаков терроризма, а также проинформировать школьников о том, как нужно себя вести при угрозе чрезвычайной ситуации (ЧС) и террористических актов. Чиновники добавили, что нужно усилить пропускной режим и исключить «свободный доступ и бесконтрольное пребывание» на территории и в здании школы посторонних людей и автомобилей. Также необходимо обеспечить круглосуточный контроль над грузами, ввозимыми на территорию учебного заведения, регулярно проверять состояние решеток и ограждений. Подвалы, чердаки, подсобки должны быть закрыты на замок.
Кроме того, департамент порекомендовал проверить наличие в школах табличек с номерами вызова экстренных служб и инструкций по действиям в ЧС, а также обеспечить взаимодействие с правоохранителями и МЧС для своевременного информирования и предотвращения ЧС. При возникновении ЧС и угрозе терроризма следует незамедлительно проинформировать полицейских и департамент образования области.
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