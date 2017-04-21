В школах Воронежской области усилят меры безопасности перед выпускными

В школах Воронежской области повысят меры безопасности перед Последним звонком и выпускными вечерами, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в департаменте образования, науки и молодежной политики области в пятницу, 21 апреля. Чиновники подготовили приказ о повышении уровня противопожарной и антитеррористической защищенности школ в связи с терактом в Санкт-Петербурге, взрывом у школы в Ростове-на-Дону и расстрелом полицейских в Астрахани.

Документ предполагает организацию дежурств в школах в выходные и праздники и усиление смен дежурных в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. Департамент направит приказы в школы и в органы местного самоуправления в сфере образования в период подготовки к праздникам.

Ранее департамент порекомендовал местным властям провести дополнительные инструктажи с учителями, охранниками и техническим персоналом на выявление признаков терроризма, а также проинформировать школьников о том, как нужно себя вести при угрозе чрезвычайной ситуации (ЧС) и террористических актов. Чиновники добавили, что нужно усилить пропускной режим и исключить «свободный доступ и бесконтрольное пребывание» на территории и в здании школы посторонних людей и автомобилей. Также необходимо обеспечить круглосуточный контроль над грузами, ввозимыми на территорию учебного заведения, регулярно проверять состояние решеток и ограждений. Подвалы, чердаки, подсобки должны быть закрыты на замок.

Кроме того, департамент порекомендовал проверить наличие в школах табличек с номерами вызова экстренных служб и инструкций по действиям в ЧС, а также обеспечить взаимодействие с правоохранителями и МЧС для своевременного информирования и предотвращения ЧС. При возникновении ЧС и угрозе терроризма следует незамедлительно проинформировать полицейских и департамент образования области.

Контекст

Взрыв в вагоне метро в Санкт-Петербурге произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в понедельник, 3 апреля. По данным РБК, к 21 апреля 2017 года из-за взрыва погибли 16 человек. Сейчас в стационарах Петербурга находятся 23 пострадавших.

На станции «Площадь Восстания» нашли и обезвредили второе взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 (теракт) и 223.1 (изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств) УК РФ. Следователи установили личность террориста-смертника, которые привел в действие взрывное устройство: им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов. ФСБ поймала предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга — гражданина России Аброра Азимова — в Одинцовском районе Подмосковья в понедельник, 18 апреля.