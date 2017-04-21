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18:22 (мск), источник: НИА Самара

Сызранец поймал в реке Сызранке судака весом 9 кг и длиной более метра

Сызранец Евгений Ганин рассказал о своей добыче: мужчина поймал судака весом 9 кг и длиной более метра, сообщает КТВ-ЛУЧ.

— У меня сын ростом 108 см, а судак оказался выше его сантиметров на десять, — рассказал Евгений.

Огромного судака он выловил на реке Сызранке в черте города. Евгений Ганин рассказал, что ему 33 года и он является одним из лидеров Спиннинговой лиги Сызрани, которая регулярно участвует в областных соревнованиях по спиннинговой ловле.

— Данный трофей пойман мною с 14 до 16 часов, при береговом джиге. Кроме судака, я ничего не поймал. Было холодно, судака я отпустил в реку и ушёл домой, — рассказал Евгений.

Джиг — это грузило определённой формы, отлитое из свинца, с укрепленным в нём крючком, используемое при ловле на приманки.

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