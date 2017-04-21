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18:10 (мск), источник: Sputnik.md

Метеоролог: больше всего от снегопада пострадал Кишинев

По словам руководителя Центра агрометеорологического мониторинга Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Татьяны Мироновой, толщина снежного покрова в молдавской столице составила, в среднем, 57 сантиметров.

Источник: Sputnik.md

Поваленные деревья и сорванные провода высоковольтных линий, парализованный международный, междугородний и общественный транспорт, сотни людей, вынужденных в небывалую апрельскую метель часами пешком добираться до работы, задействование армии в расчистке снежных заносов и уборке поваленных деревьев, неработающие банки и магазины — именно такой сюрприз преподнесла стихия жителям юга и севера Молдовы утром 21 апреля.

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Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться: как часто случаются подобные природные аномалии, либо такой погодный апокалипсис, когда зима вновь пришла в конце апреля, зафиксирован впервые за всю историю метеонаблюдений?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала руководитель Центра агрометеорологического мониторинга Государственной гидрометеорологической службы Татьяна Миронова.

«Установление снежного покрова в этот период бывает один раз в 20−30 лет. Однако снег такой высоты в конце апреля в Молдове отмечается впервые. Больше всего от снегопада пострадал Кишинев. В среднем, толщина снежного покрова в столице составила порядка 57 сантиметров. Также сильно пострадал регион вокруг села Балцата. Там снежный покров составил 47 сантиметров. Менее всего пострадали от непогоды Бельцы, там — всего 5 сантиметров», — сообщила Миронова.

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