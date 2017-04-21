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19:04 (мск), источник: Интерфакс

Вестибюли трех станций московского метро будут закрыты в субботу

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — В рамках программы благоустройства в предстоящую субботу будут закрыты вестибюли трех станций московского метро, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе метрополитена.

Источник: РИА "Новости"

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с 22:00 пятницы до открытия метрополитена в воскресенье для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции «Тушинская», восточный вестибюль станции «Кузьминки» и вестибюль станции «Севастопольская» (вход и выход через «Каховскую»).

Кроме того, до 1 мая в северном вестибюле станции метро «Царицыно» закрыта для прохода лестница при спуске из кассового зала на платформу (вход и выход по эскалаторам).

В пресс-службе добавили, что до 29 апреля частично ограничен вход пассажиров в вестибюль станции метро «Тимирязевская».

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