Вестибюли трех станций московского метро будут закрыты в субботу

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с 22:00 пятницы до открытия метрополитена в воскресенье для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции «Тушинская», восточный вестибюль станции «Кузьминки» и вестибюль станции «Севастопольская» (вход и выход через «Каховскую»).