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18:26 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области пройдет XII велопробег «Дорога Минина»

Велопробег протяженностью 63 километра пройдет по маршруту Нижний Новгород — Балахна.

Стартовала регистрация участников XII открытого велопробега «Дорога Минина», который состоится 21 мая, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Протяженность маршрута составляет 63 километра. Велопробег традиционно пройдет по пути первого этапа движения Нижегородского ополчения 1612 года: Нижний Новгород — Балахна. Для участия в мероприятии пройти электронную регистрацию на сайте. Участникам должно быть более 18 лет.

В 2017 году велопробег по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия стал благотворительным. 10% от организационного взноса (за вычетом налогов) направят на благоустройство надгробия на могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского кремля.

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