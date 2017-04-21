В Нижегородской области пройдет XII велопробег «Дорога Минина»

Стартовала регистрация участников XII открытого велопробега «Дорога Минина», который состоится 21 мая, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Протяженность маршрута составляет 63 километра. Велопробег традиционно пройдет по пути первого этапа движения Нижегородского ополчения 1612 года: Нижний Новгород — Балахна. Для участия в мероприятии пройти электронную регистрацию на сайте. Участникам должно быть более 18 лет.