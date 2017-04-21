Британская королева Елизавета II отметила 91-й день рождения

Источник: AP 2017

В честь дня рождения монарха в лондонском Гайд-парке, в Тауэре и в Большом Виндзорском парке возле Виндзорского замка на границе графств Беркшир и Суррей прогремел пушечный салют.

Источник: AP 2017

Букингемский дворец опубликовал в Twitter фотографию крещения будущей королевы. На снимке, сделанном в 1926 году, ее держит на руках мать, герцогиня Йоркская Елизавета.

Резиденция принца Уэльского проиллюстрировала поздравление кадром, сделанным в 1952 году. На нем Елизавета снята с четырехлетним принцем Чарльзом.

По традиции официальное празднование дня рождения королевы устраивают во вторую субботу июня. В этом году оно задержится на одну неделю и состоится 17 июня. Перед Букингемским дворцом пройдет парад, в котором будут участвовать конные офицеры и военные оркестры.

Елизавета Александра Мария Виндзор родилась 21 апреля 1926 года и взошла на престол в 1953 году.