Британская королева Елизавета II отметила 91-й день рождения
Британская королева Елизавета II отметила 91-й день рождения. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает BBC News.
Британская королева Елизавета II отметила 91-й день рождения. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает BBC News.
В честь дня рождения монарха в лондонском
Букингемский дворец опубликовал в Twitter фотографию крещения будущей королевы. На снимке, сделанном в 1926 году, ее держит на руках мать, герцогиня Йоркская Елизавета.
Резиденция принца Уэльского проиллюстрировала поздравление кадром, сделанным в 1952 году. На нем Елизавета снята с четырехлетним принцем Чарльзом.
По традиции официальное празднование дня рождения королевы устраивают во вторую субботу июня. В этом году оно задержится на одну неделю и состоится 17 июня. Перед Букингемским дворцом пройдет парад, в котором будут участвовать конные офицеры и военные оркестры.
Она пребывает на троне дольше всех ныне живущих монархов мира. Кроме того, ей удалось побить рекорд по продолжительности правления в Великобритании, поставленный королевой Викторией.