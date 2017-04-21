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22:23 (мск), источник: СуперОмск

На выходных в Омске прогремит гроза с магнитной бурей

Суббота и воскресенье в Омске пройдут при теплой погоде с осадками. Синоптики дали сведения о погоде с 22 по 28 апреля.

«Ожидается теплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы. В результате прохождения череды циклонов дни с осадками, сильным порывистым ветром и первыми грозами будут чередоваться с ясной жаркой погодой», — сообщила пресс-служба Обь-Иртышского УГМС.

При этом, на выходных стоит рассчитывать на +12. Ко вторнику температура повысится до +18 градусов.

Теплая погода, скорее всего, будет сопровождаться магнитами бурями. В пятницу, 21 апреля, землю зацепил корональный выброс от С-классовой вспышки, произошедшей на солнце 18 апреля. Так в ближайшее время возможны неожиданности в виде бури G1 (слабая) или G2 (средняя).

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