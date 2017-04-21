На выходных в Омске прогремит гроза с магнитной бурей

«Ожидается теплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы. В результате прохождения череды циклонов дни с осадками, сильным порывистым ветром и первыми грозами будут чередоваться с ясной жаркой погодой», — сообщила пресс-служба Обь-Иртышского УГМС.

При этом, на выходных стоит рассчитывать на +12. Ко вторнику температура повысится до +18 градусов.