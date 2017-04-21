На выходных в Омске прогремит гроза с магнитной бурей
Суббота и воскресенье в Омске пройдут при теплой погоде с осадками. Синоптики дали сведения о погоде с 22 по 28 апреля.
Суббота и воскресенье в Омске пройдут при теплой погоде с осадками. Синоптики дали сведения о погоде с 22 по 28 апреля.
«Ожидается теплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы. В результате прохождения череды циклонов дни с осадками, сильным порывистым ветром и первыми грозами будут чередоваться с ясной жаркой погодой», — сообщила
При этом, на выходных стоит рассчитывать на +12. Ко вторнику температура повысится до +18 градусов.
Теплая погода, скорее всего, будет сопровождаться магнитами бурями. В пятницу, 21 апреля, землю зацепил корональный выброс от