Последствия непогоды: какие погранпункты Молдовы закрыты
Стихия утихла, но ее последствия еще долго будут ощущаться: какие
Стихия утихла, но ее последствия еще долго будут ощущаться: какие
КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Власти Молдовы продолжают подводить итоги последствий снежной стихии, которая обрушилась на республику в эти дни.
Глава пограничной полиции страны Дорин Пуриче рассказал в пятницу на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям о том, какова обстановка на
«Два пограничных пункта
В Молдове два дня шли снегопады. В результате непогоды без электроэнергии полностью или частично остаются около 600 населенных пунктов 19 районах страны. За сутки в Кишиневе выпала месячная норма осадков, такого не было даже зимой. По данным синоптиков, в регионе до 24 апреля ожидаются заморозки до минус 3 градусов.