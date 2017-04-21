Последствия непогоды: какие погранпункты Молдовы закрыты

Глава пограничной полиции страны Дорин Пуриче рассказал в пятницу на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям о том, какова обстановка на контрольно-пропускных пунктах молдавской границы.

«Два пограничных пункта по-прежнему заблокированы. Один из них — КПП Кагул-Оанча. Он не работает и не будет работать в последующие 24 часа, так как у румынской стороны не работает информационная система. Не работает и пункт Сэиць. Аэропорт Кишинева возобновил работу в 15.00», — сказал Пуриче.

В Молдове два дня шли снегопады. В результате непогоды без электроэнергии полностью или частично остаются около 600 населенных пунктов 19 районах страны. За сутки в Кишиневе выпала месячная норма осадков, такого не было даже зимой. По данным синоптиков, в регионе до 24 апреля ожидаются заморозки до минус 3 градусов.