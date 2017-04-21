Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Агрессивное заявление Порошенко поразило Москву
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Лед и пламень. «Реал» vs «Атлетико» и «Юве» vs «Монако»
Перехитрили. Как ЦСКА обыграл «Уфу»
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
«Идет на смену «Калибрам»: СМИ о новейшей российской ракете
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
10Протест одного
10Полюс холода
8Возвращение христиан в Каракош
20:32 (мск), источник: Sputnik.md

Последствия непогоды: какие погранпункты Молдовы закрыты

Стихия утихла, но ее последствия еще долго будут ощущаться: какие контрольно-пропускные пункта на границе Молдовы закрыты.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Власти Молдовы продолжают подводить итоги последствий снежной стихии, которая обрушилась на республику в эти дни.

Глава пограничной полиции страны Дорин Пуриче рассказал в пятницу на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям о том, какова обстановка на контрольно-пропускных пунктах молдавской границы.

Читайте также
В Кишиневе во время непогоды погибли два человека

«Два пограничных пункта по-прежнему заблокированы. Один из них — КПП Кагул-Оанча. Он не работает и не будет работать в последующие 24 часа, так как у румынской стороны не работает информационная система. Не работает и пункт Сэиць. Аэропорт Кишинева возобновил работу в 15.00», — сказал Пуриче.

В Молдове два дня шли снегопады. В результате непогоды без электроэнергии полностью или частично остаются около 600 населенных пунктов 19 районах страны. За сутки в Кишиневе выпала месячная норма осадков, такого не было даже зимой. По данным синоптиков, в регионе до 24 апреля ожидаются заморозки до минус 3 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Приднестровье объявили запрет на ловлю рыбы
Атака на ФСБ: что известно о нападении в Хабаровске
Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства
В России утвердили нового постпреда при ООН
Орешкин рассказал о правиле трех «П» в российской экономике
События недели в фотографиях
Букмекеры назвали фаворита Евровидения-2017
В Польше снесут почти 500 памятников, «прославляющих коммунизм»
Спорт
Лед и пламень. «Реал» vs «Атлетико» и «Юве» vs «Монако» Жеребьевка, состоявшаяся в пятницу в Ньоне, определила пары полуфиналистов Лиги чемпионов: «Реал» — «Атлетико», «Монако» — «Ювентус»
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь