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20:24 (мск), источник: БЕЛТА

Даниэль Ястремский представит Беларусь на «Детской Новой волне — 2017»

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в финале международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна — 2017» будет представлять 13-летний Даниэль Ястремский, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Даниэль Ястремский прошел несколько отборочных туров. Недавно в Москве состоялись полуфиналы «Новой волны» и «Детской Новой волны». Сильнейшие вокалисты представили компетентному жюри свой музыкальный материал. Финал детского международного конкурса состоится в крымском «Артеке» с 31 мая по 1 июня. Финалистами стали 11 представителей из 10 стран — Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Германии, Израиля, Латвии, Молдовы, России, Франции и Казахстана.

Представитель Беларуси на протяжении четырех лет занимается вокалом в минской StudioPlay. Сейчас юный исполнитель работает с педагогом студии Михаилом Сосуновым и вокальным продюсером Ольгой Дроздовой. Ученики студии достойно выступают в международных телепроектах, таких как «Голос. Дети», «Украина мае талант», «X-фактор», «Берлинская жемчужина», «Славянский базар» и др. На протяжении последних месяцев Даниэль Ястремский собрал большое количество наград различных вокальных состязаний. Так, он победил в финальном батле «Битва талантов» Академии популярной музыки Игоря Крутого, а также на республиканском конкурсе юных исполнителей «Маладзiчок». Юный артист является студентом Академии популярной музыки Игоря Крутого в Москве.

Организатором международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна — 2017» являются холдинг АРС и Академия популярной музыки Игоря Крутого.

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