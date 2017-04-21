Даниэль Ястремский представит Беларусь на «Детской Новой волне — 2017»

Даниэль Ястремский прошел несколько отборочных туров. Недавно в Москве состоялись полуфиналы «Новой волны» и «Детской Новой волны». Сильнейшие вокалисты представили компетентному жюри свой музыкальный материал. Финал детского международного конкурса состоится в крымском «Артеке» с 31 мая по 1 июня. Финалистами стали 11 представителей из 10 стран — Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Германии, Израиля, Латвии, Молдовы, России, Франции и Казахстана.

Представитель Беларуси на протяжении четырех лет занимается вокалом в минской StudioPlay. Сейчас юный исполнитель работает с педагогом студии Михаилом Сосуновым и вокальным продюсером Ольгой Дроздовой. Ученики студии достойно выступают в международных телепроектах, таких как «Голос. Дети», «Украина мае талант», «X-фактор», «Берлинская жемчужина», «Славянский базар» и др. На протяжении последних месяцев Даниэль Ястремский собрал большое количество наград различных вокальных состязаний. Так, он победил в финальном батле «Битва талантов» Академии популярной музыки Игоря Крутого, а также на республиканском конкурсе юных исполнителей «Маладзiчок». Юный артист является студентом Академии популярной музыки Игоря Крутого в Москве.

Организатором международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна — 2017» являются холдинг АРС и Академия популярной музыки Игоря Крутого.