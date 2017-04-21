Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Ковалёв — Уорд — 2: война слов
В тени класико: анонс европейского футбольного уик-энда
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
14«Дарю тебе звезду»
8Возвращение христиан в Каракош
14События недели в фотографиях
21:34 (мск), источник: Kazinform

Ливень и неустойчивая погода ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории ожидается неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, на юго-востоке местами сильный дождь.

Источник: Kazinform

Как сообщает Казгидромет, местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на севере гололед.

В Северо-Казахстанской области усилится ветер 15−20, местами порывы 23 м/с, в отдельных районах ожидется гололед. В Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами усилится ветер 15−22 м/с.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
слабый дождь
+24°
слабый дождь
757 мм рт. ст.
нормальное
78 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на ФСБ в Хабаровске
Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства
В России утвердили нового постпреда при ООН
Орешкин рассказал о правиле трех «П» в российской экономике
События недели в фотографиях
Букмекеры назвали фаворита Евровидения-2017
В Польше снесут почти 500 памятников, «прославляющих коммунизм»
Спорт
Лед и пламень. «Реал» vs «Атлетико» и «Юве» vs «Монако» Жеребьевка, состоявшаяся в пятницу в Ньоне, определила пары полуфиналистов Лиги чемпионов: «Реал» — «Атлетико», «Монако» — «Ювентус»
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь