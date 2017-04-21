Ливень и неустойчивая погода ожидаются в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории ожидается неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории ожидается неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, на
Как сообщает Казгидромет, местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на севере гололед.
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В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с.