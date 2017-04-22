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10:02 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Шторм и ливни с грозами обрушатся на Кубань

Шторм и ливни с грозами обрушатся на Краснодарский край. Экстренное предупреждение объявили спасатели.

В районе Керченского пролива шквалистый ветер будет достигать 20 метров в секунду.

Водолазы 22 апреля не смогли продолжить поиски пропавших моряков на месте крушения сухогруза «Герои Арсенала», которое, напомним, произошло в среду.

В связи с ухудшением погоды уже временно закрыли Керченскую паромную переправу. Во власти непогоды окажется все Черноморское побережье. В Сочи и Новороссийске, например, оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.

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