По Волгограду курсируют маршрутки с новым номером 10К

В Волгограде продолжается выстраивание комплексной транспортной схемы. На днях появился вспомогательный маршрут — 10К. Его выстроили следующим образом: автобусы малой и средней вместимости движутся по ул. Покрышкина, Землячки, бульвару 30 лет Победы, ул. Качинцев, им. Рокоссовского, проспекту им. маршала Г. К. Жукова, ул. 51-я Гвардейской, проезду Дорожников, ул. Краснополянской и Колпинской.

На этой вспомогательной линии предусмотрены остановки: «Поликлиника № 18 (ул. Колпинская)», «Ул. Колпинская», «Больница № 18», «Импульс», «Пр. Дорожников», «Ул. Танкистов», «Жилгородок», «Лицей № 7», «Молодежный центр», «Поликлиника № 18 (ул. 51-я Гвардейская)», «ЖБИ», «Народная ярмарка», «Академия МВД», «Ул. Землячки», «Ул. Хорошева», «Технологический колледж», «Ул. Джаныбековская», «Ул. Каспийская», «Кинотеатр Родина», «Ул. Двинская», «Ул. Ткачева», «Ул. Хиросимы», «Школа № 41», «Магазин Зигзаг», «2 км», «127 квартал», «126 квартал», «ТРК Парк-Хаус», «Поликлиника № 28», «Школа № 33», «Магазин СуперВиво», «Онкоцентр», «Больничный комплекс», «ТРЦ КомсоМолл».