В Казани определили самую читаемую книгу 2015 года издания

Как сообщили в библиотеке, участниками церемонии стали писатели — победители конкурса, члены жюри, представители издательств, СМИ, руководители республиканских библиотек и директора централизованных библиотечных систем республики.

В номинации «Проза на татарском языке» первого места удостоился Рафкат Карами за книгу «Кая чабасын, гомер юртагы?», второго — Камиль Каримов за книгу «Карурманда кара песи», а третьего — Фатхулла Абдуллин за «Чул буресе». Зифа Кадфрова и Гульсина Галимуллина получили поощрительные дипломы в этой номинации.

В номинации «Поэзия на татарском языке» лучшими были признаны Разиль Валеев (первое место), Фатих Карим (второе) и Фируза Замалетдинова (третье).

Рабит Батулла удостоился первого места в номинации «Детская книга на татарском языке». Призовые места получили также актер театра Камала Халим Залялов за книгу «Экиятлэр» и Флера Марданова. Поощрительный диплом присужден Габдулле Тукаю за книгу «Су анасы».

«Красный цветок» Мадины Маликовой (первое место), «Провинциал» Айдара Сахибзадинова (второе) и «Не перебивай мертвых» Салавата Юзеева (третье) стали лучшими книгами в номинации «Художественная литература на русском языке». Поощрительный диплом достался книге «Нищенка. Мула-бабай» Гаяза Исхаки.

В номинации «Публицистика и научно-популярная литература на татарском языке» первое место отдали Шагинуру Мустафину за книгу «Ядрэлэрне эреткэн йорэклэр», второе — Адлеру Тимергалину за «Сайланма эсэрлэр» (в двух томах), третье — Кадрие Фатхулловой, Альфие Юсуповой и Эльвире Денмухамметовой за «Татарча сойлэшик — Давайте говорить по-татарски — Let’s speak Tatar».

Лучшей русскоязычной публицистикой признаны такие издания, как «Казань и ее слободы», «Казань. Знаменитые люди» Рената Бикбулатова, «Исмаил Гаспринский» Надира Давлета, «Кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом» Ягсуфа Шафикова.