Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера»
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Ракетоносец-перехватчик: в РФ создают новый тип самолета – СМИ
ВСУ с огнеметами пошли на прорыв в ДНР - СМИ
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
14«Дарю тебе звезду»
10Протест одного
16Мир встретил Пасху
13:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани определили самую читаемую книгу 2015 года издания

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке РТ состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Книга года-2015».

Как сообщили в библиотеке, участниками церемонии стали писатели — победители конкурса, члены жюри, представители издательств, СМИ, руководители республиканских библиотек и директора централизованных библиотечных систем республики.

В номинации «Проза на татарском языке» первого места удостоился Рафкат Карами за книгу «Кая чабасын, гомер юртагы?», второго — Камиль Каримов за книгу «Карурманда кара песи», а третьего — Фатхулла Абдуллин за «Чул буресе». Зифа Кадфрова и Гульсина Галимуллина получили поощрительные дипломы в этой номинации.

В номинации «Поэзия на татарском языке» лучшими были признаны Разиль Валеев (первое место), Фатих Карим (второе) и Фируза Замалетдинова (третье).

Рабит Батулла удостоился первого места в номинации «Детская книга на татарском языке». Призовые места получили также актер театра Камала Халим Залялов за книгу «Экиятлэр» и Флера Марданова. Поощрительный диплом присужден Габдулле Тукаю за книгу «Су анасы».

«Красный цветок» Мадины Маликовой (первое место), «Провинциал» Айдара Сахибзадинова (второе) и «Не перебивай мертвых» Салавата Юзеева (третье) стали лучшими книгами в номинации «Художественная литература на русском языке». Поощрительный диплом достался книге «Нищенка. Мула-бабай» Гаяза Исхаки.

В номинации «Публицистика и научно-популярная литература на татарском языке» первое место отдали Шагинуру Мустафину за книгу «Ядрэлэрне эреткэн йорэклэр», второе — Адлеру Тимергалину за «Сайланма эсэрлэр» (в двух томах), третье — Кадрие Фатхулловой, Альфие Юсуповой и Эльвире Денмухамметовой за «Татарча сойлэшик — Давайте говорить по-татарски — Let’s speak Tatar».

Лучшей русскоязычной публицистикой признаны такие издания, как «Казань и ее слободы», «Казань. Знаменитые люди» Рената Бикбулатова, «Исмаил Гаспринский» Надира Давлета, «Кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом» Ягсуфа Шафикова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Марат Ахметов: Погода пока не позволяет масштабно вести полевые работы
СМИ узнали стоимость и сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
Самолеты НАТО 780 раз поднимались по тревоге из-за авиации РФ
Фридинский направил в Совет Федерации прошение об отставке
В Афганистане 140 военных погибли при нападении талибов
Северная Корея заявила, что не боится войны
Welt: ЕС обсудит прекращение переговоров о членстве Турции
Американские СМИ узнали о переносе «столицы ИГ» в Дейр-эз-Зор
Спорт
Как «спартачи» напугали тренера: анонс игры «Ростов» - «Спартак» Ростов замер в ожидании центральной игры 24-го тура чемпионата России против "Спартака", на которую из Москвы должны пожаловать тысячи фанатов
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
Россиян освободят от поверок счетчиков
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь