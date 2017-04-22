Зонд «Кассини» сделал прощальные снимки Земли и Луны

Камеры межпланетной станции получили эти фотографии 12 апреля, когда зонд проходил через кольцо А — крупнейшее газопылевое образование в «нимбе» Сатурна. Земля заснята с расстояния примерно 1,4 млн километров. Это одно из самых «далеких» фото нашей планеты, сделанных из космоса. Изначально Луна была почти незаметна на снимке, но после обработки она «проявилась».

С завтрашнего дня «Кассини» войдет в заключительную фазу своей миссии. Он подлетит к Титану, изменит направление полета и устремиться к Сатурну. К концу сентября 2017 года зонд сгорит в атмосфере гигантской планеты, завершив миссию, состоявшую в исследовании далеких планет. Поэтому снимок далекой Земли можно считать «прощальным подарком» космического аппарата.