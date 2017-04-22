Минобороны опубликовало видео подготовки боевой техники к Параду Победы

Ролик выложен в пятницу, 21 апреля, на канале ведомства в YouTube.

В нем запечатлена одна из последних тренировок, во время которой экипажи готовили боевые машины к движению, отрабатывали перестроение, удержание равнения, темп и скорость парадных машин.

Подготовка экипажей механизированной колонны к участию в торжественном марше прошла на полигоне Алабино в Подмосковье. Она включала в себя 14 тренировок с участие более 100 экипажей.