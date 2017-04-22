Более 13 тысяч систем «ЭРА-ГЛОНАСС» поступит в Приморье

Стал известен график поставок комплектов модулей для оборудования подержанных иномарок в Приморье. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в пресс-службе АО «ГЛОНАСС», чтобы обеспечить потребности дальневосточного рынка, были задействованы все ресурсы.

«В ближайшие месяцы на Дальний Восток будет отправлено более 13 тысяч устройств “ЭРА-ГЛОНАСС”, это практически в два раза больше, чем планировалось ранее. Для увеличения объема поставок оборудования задействованы все мощности для наращивания объемов производства российскими изготовителями», — отметили в компании.

В компании также добавили, устройство вызова экстренных служб — это довольно сложная в производстве система. К числу ее компонентов относятся навигационный модуль, коммуникационный модуль, модем, внутренняя энергонезависимая и оперативная память, резервный источник питания, датчик автоматической идентификации ДТП, индивидуальная сим-карта, антенна, микрофон, динамик и так далее. Кроме того, прибор оснащен средствами криптографической защиты информации, обеспечивающими некорректируемость данных.

По итогам конкурса АО «ГЛОНАСС» определило поставщика и составило график поставок. Как ранее сообщалось, до конца апреля во Владивосток прибудет 1096 комплектов аппаратуры вызова экстренных оперативных служб, еще 12 тысяч — в ближайшие три месяца.

«В мае в Приморье будет поставлено 3104 устройства “ЭРА-ГЛОНАСС”, в июне — еще 3496 модуля, в июле — 5504 системы», — подчеркнули представители АО «ГЛОНАСС».

Отметим, первая тысяча устройств прибыла во Владивосток 5 апреля. Более 500 иномарок «с пробегом» уже получили паспорта технических средств с отметкой о наличии УВОЭС — устройства вызова экстренных оперативных служб. АО «ГЛОНАСС» аккредитовал уже 15 приморских компаний на право устанавливать аппаратуру вызова экстренных оперативных служб на автомобили и осуществлять идентификацию устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Напомним, первый в России паспорт технического средства на подержанную иномарку, где в особых отметках значится номер индивидуального устройства «ЭРА-ГЛОНАСС», был выдан во Владивостоке 7 апреля. Временный порядок выпуска в обращение единичных транспортных средств, ввозимых на территорию РФ, заработал в Приморье в полную силу 10 апреля.