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13:46 (мск), источник: Время Воронежа

Воронежцам запретят называть детей странными именами

В пятницу, 21 апреля, Государственная дума РФ приняла в окончательном чтении законопроект, запрещающий называть детей необычными именами.

В частности, в имени не должны использоваться цифры, нецензурная лексика, знаки препинания и должности. Об этом сообщили федеральные СМИ.

Таким образом законодатели намерены защитить права детей. Эксперты полагают, что излишне нестандартное имя в будущем может нанести психологическую травму ребёнку.

При этом совершеннолетние люди по-прежнему могут поменять имя на любое понравившееся. На взрослых ограничения не распространяются.

Что касается фамилии, то ребёнку могут присвоить фамилию отца или матери или же двойную, образованную посредством присоединения фамилий родителей в любой последовательности.

Напомним, ранее отделы ЗАГС не имели права отказать в регистрации необычного имени. Правда, органы социальной защиты могли подать заявление в суд. К примеру, в Москве был громкий случай, когда родители пытались назвать ребёнка именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). В итоге органы опеки обратились в суд. Права ребёнка удалось отстоять.

Что касается Воронежской области, то ранее глава регионального управления ЗАГС Марина Севергина заявляла, что в регионе подобных случаев не было. Все нестандартные для России имена связаны лишь с национальностью родителей.

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