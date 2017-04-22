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05:28 (мск), источник: Lenta.Ru

В США мусульманке разрешили боксировать в хиджабе

В США 16-летней мусульманке Амайе Зафар из города Оукдейл (штат Миннесота) разрешили боксировать в хиджабе. Кроме того, из-за религиозных убеждений ей также позволили выходить на ринг с закрытыми руками и ногами. Ее тренер назвал это важным шагом. Девушка мечтает выступить на Олимпиаде-2020.

В США мусульманке разрешили боксировать в хиджабе. Об этом в четверг, 20 апреля, пишет Star Tribune.

По данным газеты, из-за религиозных убеждений 16-летней Амайе Зафар (Amaiya Zafar) из города Оукдейл (штат Миннесота) позволили во время боев надевать этот предмет религиозной одежды, а также закрывать руки и ноги.

Это важный шаг. Она вложила в это много усилий. Она получила право продемонстрировать свои навыки, и я счастлив за нее.
Натаниэль Хейле (Nathaniel Haile)
Тренер девушки

Первый матч одетая таким образом Амайя сможет провести уже в апреле.

Спортсменка мечтает выступить на Олимпиаде-2020 года в Токио, однако для этого ей предстоит убедить Международную ассоциацию любительского бокса (AIBA) также разрешить ей выходить на ринг в хиджабе и с закрытыми конечностями.

В марте компания Nike представила первую модель спортивного хиджаба. Предполагается, что в продажу эти головне уборы поступят в 2018 году и будут представлены в трех цветах: черном, сером и обсидиановом.

Комментарии
1
Лука
Упорно всё ползёт в средневековье (((
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