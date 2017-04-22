В США мусульманке разрешили боксировать в хиджабе
В США 16-летней мусульманке Амайе Зафар из города Оукдейл (штат Миннесота) разрешили боксировать в хиджабе. Кроме того,
В США 16-летней мусульманке Амайе Зафар из города Оукдейл (штат Миннесота) разрешили боксировать в хиджабе. Кроме того,
В США мусульманке разрешили боксировать в хиджабе. Об этом в четверг, 20 апреля, пишет Star Tribune.
По данным газеты,
Это важный шаг. Она вложила в это много усилий. Она получила право продемонстрировать свои навыки, и я счастлив за нее.
Первый матч одетая таким образом Амайя сможет провести уже в апреле.
Спортсменка мечтает выступить на Олимпиаде-2020 года в Токио, однако для этого ей предстоит убедить Международную ассоциацию любительского бокса (AIBA) также разрешить ей выходить на ринг в хиджабе и с закрытыми конечностями.
В марте компания Nike представила первую модель спортивного хиджаба. Предполагается, что в продажу эти головне уборы поступят в 2018 году и будут представлены в трех цветах: черном, сером и обсидиановом.