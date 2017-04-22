Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
СБУ стягивает войска к границе с Крымом
12 советов для владельцев крошечных квартир
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Путину назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
10Протест одного
16Мир встретил Пасху
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
07:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Черноморские циклоны принесут тепло и дожди в Казахстан

По данным Казгидромета, 22—24 апреля в большинстве областей пройдут дожди, в северных регионах с мокрым снегом, местами грозы и порывистый ветер 15−25 м/с.

Источник: Reuters

«Такая погода связана с циклонами, смещающимися один за другим через территорию республики с районов Чёрного моря. Поэтому и температура воздуха, не смотря на осадки, будет по-прежнему выше нормы», — рассказала Sputnik Казахстан инженер-синоптик Саида Бердибекова.

В Астане 21 апреля ожидается переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +20 +22°С.

22 апреля — переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14 м/с. Температура ночью +6+8°С, днем +13+15°С.

23 апреля — переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем временами порывы 18 м/с. Температура ночью +3+5°С, днем +16+18°С.

В Алматы 21 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +21+23°С.

22 апреля — переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2−7 м/с. Температу-ра ночью +10+12°С, днем +14+16°С.

23 апреля — переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
слабый дождь
+20°
слабый дождь
757 мм рт. ст.
нормальное
94 %
очень высокая
5 м/с
слабый ветер
Внедорожник насмерть сбил мужчину и женщину в Алматы
СК отверг предположения о связи атаки на ФСБ с ИГ
Компании Exxon отказали в исключении из режима санкций против РФ
CNN сообщил о ночном полете Ту-95 России у побережья Аляски
МО опубликовало видео подготовки боевой техники к Параду Победы
СМИ узнали о новых выводах ФБР о влиянии РФ на выборы в США
Карьера директора United Airlines под угрозой из-за скандала
Суд США приговорил сына депутата ГД к 27 годам заключения
Спорт
«Зенит» сыграет с «Уралом» первый футбольный матч на новой арене Встреча пройдет в рамках 24-го тура чемпионата России, где «Зенит» уже на четыре очка отстает от конкурента в борьбе за путевку в Лигу чемпионов ЦСКА
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь