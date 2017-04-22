Черноморские циклоны принесут тепло и дожди в Казахстан

«Такая погода связана с циклонами, смещающимися один за другим через территорию республики с районов Чёрного моря. Поэтому и температура воздуха, не смотря на осадки, будет по-прежнему выше нормы», — рассказала Sputnik Казахстан инженер-синоптик Саида Бердибекова.

В Астане 21 апреля ожидается переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +20 +22°С.

22 апреля — переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14 м/с. Температура ночью +6+8°С, днем +13+15°С.

23 апреля — переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем временами порывы 18 м/с. Температура ночью +3+5°С, днем +16+18°С.

В Алматы 21 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +21+23°С.

22 апреля — переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2−7 м/с. Температу-ра ночью +10+12°С, днем +14+16°С.

23 апреля — переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +20+22°С.