Черноморские циклоны принесут тепло и дожди в Казахстан
По данным Казгидромета,
По данным Казгидромета,
«Такая погода связана с циклонами, смещающимися один за другим через территорию республики с районов Чёрного моря. Поэтому и температура воздуха, не смотря на осадки, будет
В Астане 21 апреля ожидается переменная облачность, днем дождь. Ветер
22 апреля — переменная облачность, ночью дождь. Ветер
23 апреля — переменная облачность, днем дождь. Ветер
В Алматы 21 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +21+23°С.
22 апреля — переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2−7 м/с.
23 апреля — переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +20+22°С.