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06:21 (мск), источник: ТАСС

Дождливая, ветреная погода ожидается в Московском регионе

В Москве температура воздуха составит 6−8 градусов тепла, по области будет от 4 до 9 градусов тепла.

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 22 апреля./ТАСС/. Погода в Москве в субботу будет сырой, ветреной и прохладной. Как сообщили в Росгидромете, днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

«В Москве температура воздуха составит 6−8 градусов тепла, по области будет от 4 до 9 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго- западный, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ночью в Москве столбики термометров покажут ноль — плюс 2 градуса, в Подмосковье — от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в столице воздух прогреется до 5−7 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла. Ветер юго-западный и западный, 7−12 м/с, местами порывы усилятся до 15−20 м/с.

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