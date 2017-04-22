Дождливая, ветреная погода ожидается в Московском регионе
В Москве температура воздуха составит 6−8 градусов тепла, по области будет от 4 до 9 градусов тепла.
В Москве температура воздуха составит 6−8 градусов тепла, по области будет от 4 до 9 градусов тепла.
МОСКВА, 22 апреля./ТАСС/. Погода в Москве в субботу будет сырой, ветреной и прохладной. Как сообщили в Росгидромете, днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь.
«В Москве температура воздуха составит 6−8 градусов тепла, по области будет от 4 до 9 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго- западный, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.
В воскресенье будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ночью в Москве столбики термометров покажут ноль — плюс 2 градуса, в Подмосковье — от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в столице воздух прогреется до 5−7 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла. Ветер