Дождливая, ветреная погода ожидается в Московском регионе

МОСКВА, 22 апреля./ТАСС/. Погода в Москве в субботу будет сырой, ветреной и прохладной. Как сообщили в Росгидромете, днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

«В Москве температура воздуха составит 6−8 градусов тепла, по области будет от 4 до 9 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается юго- западный, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.