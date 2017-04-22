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07:04 (мск), источник: Newtimes.kz

Нарушающие правила водители в Караганде маскируют госномера грязью

Чтобы скоростемеры и видеокамеры не могли распознать автомобиль за нарушение правил дорожного движения, водители в Караганде умышленно пачкают госномера грязью, передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

«Есть такие водители, которые специально маскируют государственные номерные регистрационные знаки на автомобиле, чтобы уполномоченные органы не смогли по камерам видеонаблюдения при фиксации нарушения правил дорожного движения установить личность водителя», — сообщили в пресс-центре местной полицейской службы департамента внутренних дел Карагандинской области.

Поскольку дорожно-патрульные полицейские часто сталкиваются с фактами, когда госномера нарушителя не видны, принято решение провести с 21 по 23 апреля профилактическую акцию «Чистый город — чистый номер».

«Акция проводится с целью выявления водителей, управляющих транспортными средствами с нечитаемыми государственными регистрационными номерами. Действующее законодательство требует, чтобы государственные регистрационные знаки были читаемы и соответствовали установленному ГОСТу», — прокомментировали в пресс-центре местной полицейской службы.

Эта работа проводится полицейскими каждый день, но в дни проведения акции она будет активизирована. «Управление автомобилем с нечитаемыми госномерами влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей», — сообщили в пресс-центре местной полицейской службы.

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