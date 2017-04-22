Нарушающие правила водители в Караганде маскируют госномера грязью

«Есть такие водители, которые специально маскируют государственные номерные регистрационные знаки на автомобиле, чтобы уполномоченные органы не смогли по камерам видеонаблюдения при фиксации нарушения правил дорожного движения установить личность водителя», — сообщили в пресс-центре местной полицейской службы департамента внутренних дел Карагандинской области.

Поскольку дорожно-патрульные полицейские часто сталкиваются с фактами, когда госномера нарушителя не видны, принято решение провести с 21 по 23 апреля профилактическую акцию «Чистый город — чистый номер».

«Акция проводится с целью выявления водителей, управляющих транспортными средствами с нечитаемыми государственными регистрационными номерами. Действующее законодательство требует, чтобы государственные регистрационные знаки были читаемы и соответствовали установленному ГОСТу», — прокомментировали в пресс-центре местной полицейской службы.