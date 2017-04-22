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09:48 (мск), источник: ИА Башинформ

Вода в реках Уфы продолжает пребывать

УФА, 22 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. За сутки уровни рек Белой и Уфа вновь прибавили почти по полметра. Белая в районе Монумента Дружбы достигла отметки 528 см (+48).

Река Уфа у поселка Шакша выросла на 47 сантиметров — по данным Башгидромета, на 8.00 уровень зафиксирован на отметке 468 сантиметров. Уровень Демы за сутки не изменился — она замерла на отметке 454 см. Все уровни даны относительно нуля гидропоста.

Посмотреть, как изменился уровень воды в уфимских реках за последнюю неделю, можно в разделе «Половодье».

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