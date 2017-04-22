Вода в реках Уфы продолжает пребывать

Река Уфа у поселка Шакша выросла на 47 сантиметров — по данным Башгидромета, на 8.00 уровень зафиксирован на отметке 468 сантиметров. Уровень Демы за сутки не изменился — она замерла на отметке 454 см. Все уровни даны относительно нуля гидропоста.

Посмотреть, как изменился уровень воды в уфимских реках за последнюю неделю, можно в разделе «Половодье».