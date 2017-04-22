Вода в реках Уфы продолжает пребывать
УФА, 22 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. За сутки уровни рек Белой и Уфа вновь прибавили почти по полметра. Белая в районе Монумента Дружбы достигла отметки 528 см (+48).
УФА, 22 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. За сутки уровни рек Белой и Уфа вновь прибавили почти по полметра. Белая в районе Монумента Дружбы достигла отметки 528 см (+48).
Река Уфа у поселка Шакша выросла на 47 сантиметров — по данным Башгидромета, на 8.00 уровень зафиксирован на отметке 468 сантиметров. Уровень Демы за сутки не изменился — она замерла на отметке 454 см. Все уровни даны относительно нуля гидропоста.
Посмотреть, как изменился уровень воды в уфимских реках за последнюю неделю, можно в разделе «Половодье».