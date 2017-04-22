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07:11 (мск), источник: Informburo.kz

Юных казахстанских шахматистов, застрявших в снежном плену в Молдове, спасли

Команду юных казахстанских шахматистов, направлявшихся из Молдовы в Румынию на соревнования, вызволили из снежного плена.

Источник: Informburo.kz

«Уважаемые ФБ друзья, спасибо вам всем! Благодаря вам МИД узнал о нашей проблеме, сразу подключился вице-министр и консул. Недавно нас вызволили из снежного плена. Все довольны очень, настроение у всех замечательное. Надеемся, что сложности усилят рвение наших детей к пьедесталу!» — написали застрявшие казахстанцы в Facebook.

Мужчина, комментирующий операцию спасения в соцсети, рассказал на видео, что проголодавшиеся дети начали лепить из пластилина пиццу и всё съедобное. Но благодаря МИДу и консульству РК в Молдавии и Румынии помощь пришла вовремя.

После того, как автобус освободили из снежного плена, казахстанцы столкнулись с ещё одной проблемой: в местных магазинах они ничего не смогли купить. Так как у всех были только доллары и евро, а в торговых точках просили местную валюту. Ребята поблагодарили компанию, которая привезла им продукты и напитки.

«Мы благополучно добрались до отеля и нас сразу навестили сотрудники консульства, которые проехали из Молдавии, чтобы убедиться, что у нас действительно все хорошо. Очень приятно внимание МИД к вопросу детей!» — сообщает автор видео в Facebook.

Команда юных шахматистов из Казахстана вместе с родителями оказались в снежном плену по пути на соревнования. Они вылетели из Астаны в Кишинёв для участия в чемпионате мира по шахматам, который пройдёт в румынском городе Яссы.

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Юных казахстанских шахматистов, застрявших в снежном плену в Молдове, спасли
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