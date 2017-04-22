Фестиваль славянской культуры ждет владивостокцев

Гостей мероприятия ждёт тематическая ярмарка, а также концерт, где прозвучат русские, белорусские и украинские музыкальные композиции. Фестиваль пройдёт на площадке Приморского краевого колледжа искусств по адресу: улица Русская, 40, сообщает ИА «Дейта».

«Ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества “Славянские традиции” развернётся в 12:00. Здесь можно будет приобрести вязаные, текстильные и деревянные изделия, пряники, вышивку, кукол-берегинь, также принять участие в мастер-классах по росписи пряников и декупажу. Здесь будет работать локальная площадка “Монетная кузница”, где будет производиться чеканка сувенирных монет», — говорится в сообщении администрации Владивостока.

В 16:00 начнется концерт. На сцену выйдут оркестр народных инструментов Приморского краевого колледжа искусств, вокально-инструментальные ансамбли «Парус», «Владивосток», солистка Приморской филармонии Елена Брыкина, народный артист России Александр Столяров, исполнители Олег Пастухов, Семён Ершов, Павел Куликов и другие.

В ходе концерта прозвучат русские народные песни, романсы, украинские и белорусские песни. Среди них — «Живёт моя отрада», «Гори, гори, моя звезда», «Волга-реченька глубока», «Белой акации гроздья душистые», «Беловежская пуща», «Червона рута», «Два колёра», «Колядочки».

На праздник приглашаются все желающие. Вход свободный.

Анна Иваницына.