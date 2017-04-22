Фестиваль славянской культуры ждет владивостокцев
В воскресенье, 23 апреля, во Владивостоке состоится фестиваль славянской культуры.
В воскресенье, 23 апреля, во Владивостоке состоится фестиваль славянской культуры.
Гостей мероприятия ждёт тематическая ярмарка, а также концерт, где прозвучат русские, белорусские и украинские музыкальные композиции. Фестиваль пройдёт на площадке Приморского краевого колледжа искусств по адресу: улица Русская, 40, сообщает ИА «Дейта».
«Ярмарка изделий
В 16:00 начнется концерт. На сцену выйдут оркестр народных инструментов Приморского краевого колледжа искусств,
В ходе концерта прозвучат русские народные песни, романсы, украинские и белорусские песни. Среди них — «Живёт моя отрада», «Гори, гори, моя звезда», «Волга-реченька глубока», «Белой акации гроздья душистые», «Беловежская пуща», «Червона рута», «Два колёра», «Колядочки».
На праздник приглашаются все желающие. Вход свободный.
Анна Иваницына.