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08:13 (мск), источник: 112.ua

Непогода добралась до Крыма: приостановлена Керченская переправа

В Крыму в связи с непогодой приостановлена работа Керченской переправы. Об этом сообщил оператор переправы — ООО «Морская дирекция».

Так называемое «главное управление МЧС России по Республике Крым» объявило на полуострове штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и ветром до 27 метров в секунду, сообщают «Новости Крыма».

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 21—22 апреля: ожидаются осадки, сильный ветер и заморозки.

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