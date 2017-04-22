Непогода добралась до Крыма: приостановлена Керченская переправа
В Крыму в связи с непогодой приостановлена работа Керченской переправы. Об этом сообщил оператор переправы — ООО «Морская дирекция».
В Крыму в связи с непогодой приостановлена работа Керченской переправы. Об этом сообщил оператор переправы — ООО «Морская дирекция».
Так называемое «главное управление МЧС России по Республике Крым» объявило на полуострове штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и ветром до 27 метров в секунду, сообщают «Новости Крыма».
Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине